بلينكن يبدأ رحلة دبلوماسية إلى أوروبا وسط مخاوف من تغيير السياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارة ترامب

واشنطن: يغادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت في رحلة دبلوماسية إلى أوروبا تشمل اجتماعا لوزراء الخارجية من الدول السبع الكبرى الصناعية سيركز على حربي أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيشارك في اجتماعات مجموعة السبع واجتماعات ثنائية على مشارف روما يومي الاثنين والثلاثاء، في وقت تشهد فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فترة انتقالية وسط مخاوف من أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يغير بشكل كبير السياسة الخارجية الأمريكية.

وتعد مجموعة السبع، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في طليعة الدول التي تقدم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا منذ غزو روسيا في فبراير/شباط 2022، ويسعى الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى ضمان زيادة هذا الدعم واستمراره. ويبدي أعضاء مجموعة السبع قلقا بشكل خاص من كيفية تغيير الرئيس المنتخب دونالد ترامب للنهج الأمريكي.

وانتقد ترامب المليارات من الدولارات التي ضختها إدارة بايدن إلى أوكرانيا. وكثفت واشنطن مؤخرا شحنات الأسلحة ووافقت على إلغاء مليارات الدولارات من القروض المقدمة لكييف. وقال الرئيس الجمهوري القادم إنه قد ينهي الحرب في 24 ساعة، وهو تصريح يبدو أنه يشير إلى أنه سيضغط على أوكرانيا للتنازل عن الأراضي التي تحتلها روسيا الآن.

(د ب أ)