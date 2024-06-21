بلينكن يبلغ مسؤولين إسرائيليين بضرورة تجنب المزيد من التصعيد مع لبنان

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين خلال اجتماع يوم الخميس بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وسط الحرب على غزة.

اجتمع بلينكن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير تشكك في سلوك بلينكن نفسه تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة ومحاولاته المزعومة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار في القطاع.

(وكالات)