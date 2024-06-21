سياسة | دولي

بلينكن يبلغ مسؤولين إسرائيليين بضرورة تجنب المزيد من التصعيد مع لبنان

21 - يونيو - 2024

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واشنطن:  قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين خلال اجتماع يوم الخميس بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وسط الحرب على غزة.

اجتمع بلينكن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير تشكك في سلوك بلينكن نفسه تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة ومحاولاته المزعومة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار في القطاع.

(وكالات)

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  1. يقول جورج السابع:
    يونيو 21, 2024 الساعة 3:12 ص

    يهودي كذاب تهتم بمصالح اسرائيل على حساب مصالح أمريكا

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  2. يقول Issam:
    يونيو 21, 2024 الساعة 12:41 م

    تساءل مديع في قناة توجد بالشرق الأوسط البارحة عشرين يونيو عن عدم اكثراث المسئولون من الدرجة الرفيعة في البلد العربي المعني بالهجوم المزعوم بما يجري من تهديدات واستعراض للأسلحة ولكنه لم يصدر أي جواب بل اكتفى بالتعجب والاستغراب.ولكن يجب الاعتراف بأن كل العرب المتابعين للشأن في هذه البقعة المقدسة والمباركة يعرفون الجواب ويكتفون من عجزهم بمقولة حسبنا الله ونعم الوكيل.

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