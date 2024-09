بلينكن يتهم طرفي النزاع في السودان بارتكاب “جرائم حرب”.. وناشطون يصفونه بـ”المنافق” بسبب إسرائيل- (تدوينة)

واشنطن: اتهمت الولايات المتحدة الأربعاء طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب، وحمّلت قوات الدعم السريع أيضا المسؤولية عن ممارسة عمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.

وحض وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على “وقف النزاع الآن والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وأن يحاسبا المسؤولين عن ارتكاب الفظائع”.

وأدى القتال الذي اندلع في منتصف أبريل نيسان إلى نزوح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل السودان وخارجه ومقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتدمير الاقتصاد.

وقال بلينكن “توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تسبب في معاناة إنسانية خطيرة”.

ودعا الوزير الأمريكي الطرفين إلى “وقف هذا الصراع فورا والامتثال إلى التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع”.

I have determined members of the Sudanese Armed Forces have committed war crimes and Rapid Support Forces have committed war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing in Sudan. We stand with the people of Sudan in their demands for peace and civilian, democratic rule.

