بلينكن يحض إسرائيل على استغلال “فرصة عظيمة” للدفع باتجاه تطبيع العلاقات مع السعودية

تل أبيب: أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لصحافيين الأربعاء أن على إسرائيل أن تغتنم “فرصة عظيمة” لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية.

وقال بلينكن لصحافيين في مطار بن غوريون قرب تل أبيب قبل توجهه إلى السعودية “رغم كل ما حدث، لا تزال هناك فرصة عظيمة في هذه المنطقة للتحرك في اتجاه مختلف تماما”.

ونوّه إلى أن “السعودية ستكون في قلب التغيير بما يشمل احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

كما أكد بلينكن للصحافيين أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا أن على إسرائيل بذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع رغم وجود “تقدّم” في هذا الصدد.

وقال بلينكن “منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر قبل عام، حققت إسرائيل معظم أهدافها الاستراتيجية في ما يتعلّق بغزة.. حان الوقت الآن لتحويل هذه النجاحات إلى نجاح دائم واستراتيجي”.

وعلّق على المساعدات المقدّمة إلى غزة بالقول “تم تحقيق تقدّم، وهو أمر جيد، لكن يتعيّن تحقيق المزيد من التقدم، والأهم من ذلك، يتعيّن أن تستمر”.

(وكالات)