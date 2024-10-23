سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بلينكن يحض إسرائيل على استغلال “فرصة عظيمة” للدفع باتجاه تطبيع العلاقات مع السعودية

23 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
3

تل أبيب: أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لصحافيين الأربعاء أن على إسرائيل أن تغتنم “فرصة عظيمة” لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية.

وقال بلينكن لصحافيين في مطار بن غوريون قرب تل أبيب قبل توجهه إلى السعودية “رغم كل ما حدث، لا تزال هناك فرصة عظيمة في هذه المنطقة للتحرك في اتجاه مختلف تماما”.

ونوّه إلى أن “السعودية ستكون في قلب التغيير بما يشمل احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

كما أكد بلينكن للصحافيين أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا أن على إسرائيل بذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع رغم وجود “تقدّم” في هذا الصدد.

وقال بلينكن “منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر قبل عام، حققت إسرائيل معظم أهدافها الاستراتيجية في ما يتعلّق بغزة.. حان الوقت الآن لتحويل هذه النجاحات إلى نجاح دائم واستراتيجي”.

وعلّق على المساعدات المقدّمة إلى غزة بالقول “تم تحقيق تقدّم، وهو أمر جيد، لكن يتعيّن تحقيق المزيد من التقدم، والأهم من ذلك، يتعيّن أن تستمر”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 8:45 ص

    هه بلينكن تابع ذليل وخادم لأجندة النتن ياهو يا الياهو حقيقة مكشوفة ومفضوحة منذ 1948 يا أبو العينين تتبعها عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️

    رد
  2. يقول qoraish:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 9:28 ص

    بعد كل المجازر التي ارتكبها الصهاينة بحق المسلمين.. الدول الإسلامية تطبيع مع هؤلاء المجرمين الصهاينة !
    لقد أصبح النفاق حلالاً عند زعماء العرب الحاليين 🤑

    رد
  3. يقول عالب:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 10:45 ص

    الحمد لله الذي قيض للامة رجالا افشلوا مساعيكم. فعلا، لولا طوفان الاقصى لكنا نغرق حاليا في طوفان التطبيع.

    رد

أخبار ذات صلة

مكتب نتنياهو يعلن “التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن” في غزة
17 - يناير - 2025
اتفاق وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام استحقاقات الحرب على غزة والشرق الأوسط والعالم
16 - يناير - 2025
بلينكن: “واثق” من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأحد ومحتجون يهتفون ضد سياسته في غزة- (فيديو)
16 - يناير - 2025
إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها .. وبلينكن يعترف متأخرا بإحباطه من نتنياهو
16 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية