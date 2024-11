رغم دعم الإبادة.. بلينكن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة- (فيديو)

بروكسل: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن إسرائيل “حققت أهدافها التي حددتها لنفسها في غزة، وحان الوقت لإنهاء الحرب”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي يزورها للقاء أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو” مارك روته.

بلينكن، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة، أفاد أن “هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لفترات أطول في غزة، لضمان عودة النازحين إلى ديارهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، ليس لساعات فقط إنما لأيام”.

ولفت إلى أن نحو 900 شاحنة مساعدات تنتظر عند بوابة كرم أبو سالم، وأن “إسرائيل تتحمل مسؤولية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى المحتاجين”.

وقال إن “إسرائيل حققت الأهداف التي حددتها لنفسها من خلال قتل قادة حماس، ومنع الحركة من تنفيذ هجوم كبير مثل ذلك الذي حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وأضاف بلينكن: “يجب أن يكون الوقت حان لإنهاء الحرب”.

وأشار إلى أنهم يعملون على إطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

Antony Blinken says its time for Israel to end its war.

The US administration has enabled this 'war' through its diplomatic, financial & military support to Israel. It could have stopped Israel at any time, but it didn't. This genocide is Americas as much as its Israels pic.twitter.com/EN5f9HTIja

— Saul Staniforth (@SaulStaniforth) November 13, 2024