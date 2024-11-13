رغم دعم الإبادة.. بلينكن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة- (فيديو)

بروكسل: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن إسرائيل “حققت أهدافها التي حددتها لنفسها في غزة، وحان الوقت لإنهاء الحرب”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي يزورها للقاء أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو” مارك روته.
بلينكن، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة، أفاد أن “هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لفترات أطول في غزة، لضمان عودة النازحين إلى ديارهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، ليس لساعات فقط إنما لأيام”.
ولفت إلى أن نحو 900 شاحنة مساعدات تنتظر عند بوابة كرم أبو سالم، وأن “إسرائيل تتحمل مسؤولية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى المحتاجين”.
وقال إن “إسرائيل حققت الأهداف التي حددتها لنفسها من خلال قتل قادة حماس، ومنع الحركة من تنفيذ هجوم كبير مثل ذلك الذي حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وأضاف بلينكن: “يجب أن يكون الوقت حان لإنهاء الحرب”.
وأشار إلى أنهم يعملون على إطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
Antony Blinken says its time for Israel to end its war.
The US administration has enabled this 'war' through its diplomatic, financial & military support to Israel. It could have stopped Israel at any time, but it didn't. This genocide is Americas as much as its Israels pic.twitter.com/EN5f9HTIja
— Saul Staniforth (@SaulStaniforth) November 13, 2024
ودعا بلينكن إسرائيل إلى الموافقة على هدنة إنسانية “فعلية وطويلة الأمد” في قطاع غزة.
وقال: “ثمة حاجة لتنفيذ هدنة فعلية وطويلة الأمد في أجزاء كبيرة من غزة”، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أنّ إسرائيل اتخذت إجراءات في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
(وكالات)
ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي بلينكن الصهيوني اليهودي الذي مارس التطهير العرقي على أطفال غزة العزة هذي سنة كاملة وزيادة والآن بعدما هزموا في انتخابات 2024 هاهم يقلبون الموازين على رؤوسهم القذرة بلا معذرة ✌️🇵🇸☝️🔥🚀🐒
سؤال برىء جدا. لماذا نلوم ألولايات ألمتحدة على موقفها ألمساند لحرب ألإبادة ألتى تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتى نتج عنها قتل ألآلآف وجرح مئات ألآلآف وتيتيم وتجويع وتعطيش ألكثير من ألأطفال وتمير ألقطاع من ببنى تحتية إلى دور عبادة إلى مستشفيات وقتل حتى ألأطباء ومنع دحول ألمساعدات ألإنسانية إلا بعد تلفها. ولا نلوم ألعرب وخصوصا ألمجاورين للقطاع كمصر وألأردن. مصر أقفلت حدودها وأرسل رئيسها ولده للحدود مع غزة لمنع دخول أى غزاوى يريد عبور مصر للتوجه للبلد ألذى يعمل له فى ألخليج أو ألإلتحاق بجامعه كان يدرس فيها إلا إذا دفع ٌبن ألسيسى مبلغ لا يقل عن 5 آلآف دولار!!! قيل لنا إن ألأردن يصدر ألخضار ,الفواكه ألطازجة للعدو ألصهيونى يوميا!!!
حان الوقت لان تذهب أيها الصهيوني المجرم انت وزمرتك الي مزبلة التاريخ … إجرامكم تعدي كثير ماقام به النازيون لكن العيب ليس فيكم ولكن في الأنظمة العربية التي تستقبلكم وتفرش لكم الورود، الحرب كر وفر وسوف ياتي الجيل الذي ينتقم لكل هولاء الأبرياء ويحرر القدس ونحن علي يقين من ذالك.