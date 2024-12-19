بلينكن يدعي معارضة واشنطن احتلال إسرائيل الدائم لغزة

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تعارض الاحتلال الإسرائيلي الدائم لقطاع غزة، وإن محادثات وقف إطلاق النار في مراحلها النهائية.

وأعرب في تصريح لقناة “MSNBC” الأمريكية، الخميس، عن توقعاته بأن تقبل حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار.

وادعى بلينكن الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها بغزة منذ 14 شهرا، أن الاحتلال الدائم للقطاع لن يكون في مصلحة تل أبيب.

وأضاف أنهم التقوا جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وأن الكرة الآن في ملعب حماس.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “نريد إعادة الأسرى (الإسرائيليين) إلى منازلهم، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى يشعر الناس في غزة بالراحة”.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

وخلال الأشهر الماضية، أكدت حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن المقترح بطرحه شروطا جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(الأناضول)