بلينكن يزور إسرائيل ضمن جولة في الشرق الأوسط

واشنطن: قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر غدا الخميس متجها إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل زيارة لإسرائيل، فيما تواصل الولايات المتحدة المشاورات الدبلوماسية بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحافيين مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكستين سيسافر أيضا إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله.
وقال المسؤول إن بلينكن سيغادر مساء الخميس “للتوقف في العدد من العواصم، بما في ذلك إسرائيل”. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام القليلة الماضية بينما يعمل على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
(رويترز)
هههها ………! نفس الاستراتيجية: اغتيال شخصية كبيرة من قبل القتلة المجرمين الصهاينة ثم مباشرة تحرك أمريكي يوهم بجدية الموقف لذر الرماد في عيون البسطاء و هم كثر ……! لكن هيهات هيهات : هاته المرة انكسرت الجرة يا بلينكن الصهيوني و لن نغفر لكم ما اقترفتموه في غزة ……! تزور او لا تزور لم يعد ينفع معكم إلا المقاومة ……!
يأتي إلى الشرق الأوسط ليأمر هؤلاء العملاء (الحكومات العربية) بالوقوف مكتوفي الأيدي وتكميم أفواههم وعدم التحرك، بينما يواصل المجرمون الصهاينة ارتكاب المجازر.
عار على شعوب الشرق الأوسط قبول زيارة هذا المجرم،