بلينكن يزور إسرائيل ضمن جولة في الشرق الأوسط

واشنطن: قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر غدا الخميس متجها إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل زيارة لإسرائيل، فيما تواصل الولايات المتحدة المشاورات الدبلوماسية بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحافيين مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكستين سيسافر أيضا إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله.

وقال المسؤول إن بلينكن سيغادر مساء الخميس “للتوقف في العدد من العواصم، بما في ذلك إسرائيل”. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام القليلة الماضية بينما يعمل على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

(رويترز)