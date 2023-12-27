سياسة | دولي

بلينكن يزور إسرائيل والمنطقة الأسبوع المقبل

منذ ساعتين

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واشنطن:  قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة (سي إن إن)، إنه من المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وتواصلت (سي إن إن) مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.

وتأتي رحلة بلينكن المتوقعة بعد أن التقى مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية برون ديرمرالذي يعد أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة التالية من الحرب بين إسرائيل و”حماس”، مساء الثلاثاء.

وغادر ديرمر، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي والسفير السابق لدى الولايات المتحدة، البيت الأبيض بعد أكثر من 4 ساعات من اجتماعه مع بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لـ (سي إن إن)، إن المناقشات تناولت “الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب يهدف إلى تعظيم التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية، وخطوات لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتأمين إطلاق سراح باقي المحتجزين، وكذلك التخطيط لمستقبل غزة ما بعد الصراع”.

(د ب أ)

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