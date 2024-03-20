وزراء خارجية عرب يجتمعون مع نظيرهم الأمريكي بلينكن في القاهرة الخميس- (تدوينة)

القاهرة/ واشنطن: تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، اجتماعًا لوزراء خارجية 5 دول عربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن.

جاء ذلك بحسب ما نقل إعلام مصري رسمي تزامنًا مع جولة في منطقة الشرق الأوسط بدأها بلينكن من السعودية، الأربعاء، وتشمل أيضا مصر وإسرائيل.

الجولة، التي تركز على الأوضاع في قطاع غزة، تعد السادسة لبلينكن منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ووفق وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ)، يعقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع بلينكن في القاهرة، الخميس.

وأضافت الوكالة أن شكري سيشارك كذلك، الخميس، في اجتماع وزاري عربي يضم وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وفي اليوم نفسه، تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر يضم بلينكن وهؤلاء الوزراء الخمسة والشيخ، بحسب المصدر ذاته.

ولم تذكر الوكالة أية تفاصيل بشأن جدول مناقشات الاجتماعين، لكنهما يأتيان فيما تشهد المنطقة حراكًا متصاعدًا للبحث عن سبل لوقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء أزمة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ومن المقرر أن يعقد شكري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع بلينكن في ختام الاجتماعات بالقاهرة، مساء الخميس، وفق وكالة الأنباء المصرية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن، سيختتم جولته السادسة إلى الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل، الجمعة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنه من المقرر أن يزور بلينكن تل أبيب، الجمعة، بعد محادثات مع قادة السعودية ومصر ووزيري خارجية البلدين، في مدينة جدة والقاهرة.

وقال متحدث الخارجية ماثيو ميلر، إن بلينكن، سيبحث في تل أبيب مع قيادة الحكومة الإسرائيلية “المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن” في قطاع غزة، وفق البيان.

وأوضح ميلر، أن مباحثات بلينكن، في إسرائيل ستشمل “مناقشة الحاجة لضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، بطريقة تحمي السكان المدنيين، ولا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، وتعزز الأمن العام لإسرائيل”.

وذكر البيان، أن جولة بلينكن، في الشرق الأوسط تشمل السعودية، الأربعاء، وتستمر في مصر، الخميس، لتختتم في إسرائيل، الجمعة.

وتأتي هذه الجولة عقب خمس جولات سابقة أجراها بلينكن، إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل بلينكن، إلى جدة، غربي السعودية، في مستهل جولته السادسة إلى الشرق الأوسط، يبحث خلالها التطورات في قطاع غزة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الرياض، عبر حسابها على منصة “إكس”، إن بلينكن، “سيبحث مع القادة السعوديين آخر التطورات في غزة والوضع في البحر الأحمر وخليج عدن”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما أفادت الخارجية الأمريكية، في بيان سابق، أن بلينكن، سيناقش خلال الجولة، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت أن بلينكن، سيناقش أيضا تكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إلى جانب التنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك “ضمان عدم قدرة حماس على الحكم أو تكرار هجمات” 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومن المقرر أن يبحث بلينكن خلال جولته في السعودية ومصر طرق إنهاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية واستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفق البيان ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

(وكالات)