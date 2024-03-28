بلينكن يزور فرنسا وبلجيكا لبحث الوضع بغزة وأوكرانيا

واشنطن: قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى باريس وبروكسل لمناقشة القضايا العالمية، بما في ذلك دعم أوكرانيا، ومنع الصراع في قطاع غزة من التوسع.
وأضاف ميلر، في بيان نشره موقع الوزارة الكتروني، أن “بلينكن سيتوجه الاثنين، إلى باريس، في مطلع جولة تستمر 5 أيام، وتشمل مدينتي بروكسل ولوفين في بلجيكا”.
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة القضايا العالمية بما في ذلك دعم أوكرانيا، ومنع الصراع في غزة من التوسع، وتحقيق الاستقرار في هايتي، وفق البيان.
وفي بروكسل، سيشارك بلينكن، في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو في 4 أبريل/ نيسان المقبل.
كما أن وزير الخارجية الأمريكي سيعقد اجتماعات مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حسب البيان نفسه.
(الأناضول)
سياسي أمريكي فاشل بامتياز فلا تجتاز يريد اقناع بلجيكا وفرنسا بدعم عسكري لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
بل لاقناع فرنسا و بلجيكا بتوريد السلاح لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
ادعو الحكومتين الفرنسية والبلجيكية إلى تأكيد موقفهما المطالب بوقف الحرب الإسرائيلية العنصرية ضد غزة والتشديد على ضرورة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.على مناصري الحرية والعدالة وحقوق الإنسان الطلب إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف المجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.