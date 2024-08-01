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بلينكن يطالب بتجنب “الإجراءات التصعيدية” في الشرق الأوسط

منذ 34 دقيقة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في منغوليا

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اولان باتور: طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، “جميع الأطراف” في الشرق الأوسط بتجنب “الإجراءات التصعيدية” التي من شأنها زيادة رقعة الصراع في المنطقة.

وجاءت تصريحات بلينكن بالتزامن مع مراسم تشييع رسمية وشعبية لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قبل نقل جثمانه إلى الدوحة لإقامة صلاة الجنازة ودفنه فيها الجمعة.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحافي في منغوليا، أن “وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هو السبيل الوحيد للبدء في كسر دائرة العنف والمعاناة”، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “يجب على جميع الأطراف في الشرق الأوسط تجنب الإجراءات التصعيدية التي قد تغرق المنطقة في المزيد من الصراع”.

والأربعاء، أعلنت “حماس” وإيران اغتيال هنية (62 عاما) في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وفيما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء ذلك، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن اغتيال هنية.

من جهته، قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني إن بلاده سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران “بالطريقة والوقت المناسبين”.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التي دعت إليها إيران، الأربعاء.

ومساء الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اغتيال القيادي في “حزب الله” فؤاد شكر في قصف بصواريخ على مبنى في محيط مجلس شورى “حزب الله”، بينما أكد الحزب مقتله في وقت لاحق.

(الأناضول)

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