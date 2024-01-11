بلينكن يعتبر أن التقارب بين إسرائيل والدول العربية هو “الطريقة الأفضل لعزل إيران”

القاهرة: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس أن التقارب بين الدول العربية وإسرائيل هو “الطريقة الأفضل لعزل إيران“.

وأضاف في تصريحات من القاهرة في ختام جولة في الشرق الأوسط تمحورت حول الحرب في قطاع غزة “أمن إسرائيل وإدماجها في المنطقة مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية”.

وتابع “دولة فلسطينية من أجل عزل وتهميش إيران. الرؤية واضحة، ولكن علينا أن نمضي قدما بها”.

في 2020، وقعت ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب اتفاقات لتطبيع العلاقات مع اسرائيل لتنضم بذلك الى مصر والأردن اللتين تربطهما معاهدتا سلام مع الدولة العبرية منذ عامي 1979 و 1994.

وأوقفت الحرب التي اندلعت في قطاع غزة عقب الهجوم الدامي لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر محادثات كانت جارية من أجل عملية تطبيع مماثلة بين إسرائيل والسعودية.

وكان الوزير الأمريكي وصل الى القاهرة قادما من إسرائيل. والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن يغادر عائدا الى الولايات المتحدة بعد جولة شملت تسع دول من بينها تركيا والسعودية. وفي كل محطات جولته دعا بلينكن الى العمل على عدم توسّع النزاع.

وفي ختام هذه الجولة، قال إن التقارب الذي يدعو إليه بين الدول العربية واسرائيل من شأنه أن يعزل “إيران ووكلاءها الذين يتسببون في الكثير من الأضرار للولايات المتحدة وللجميع تقريبا في المنطقة”، في إشارة الى هجمات المتمردين اليمنيين الحوثيين المدعومين من إيران على سفن في البحر الأحمر.

وأضاف “أعتقد أن هذه الرؤية واضحة جدا للعديد من القادة” في الشرق الأوسط.

(أ ف ب)