بلينكن يعتزم عقد لقاء مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا

بلينكن خلال مؤتمر صحفي في سيول في 6 يناير 2025. ا ف ب

سيول: يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما، الخميس، مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة التي يقودها إسلاميون.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول، الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي “سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريين”.

ولم تحدد الخارجية الأمريكية بشكل فوري الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.

وبلينكن، الذي يقوم حالياً بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقاً إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرنسيس.

وأطاحت فصائل معارضة يقودها إسلاميون بالرئيس السوري بشار الأسد، في هجوم خاطف، الشهر الماضي، بعد حرب دامية استمرت 13 عاماً.

ومذاك، تأمل القوى الغربية بحذر في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي تسبّبت بها الحرب السورية، ووصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية.

وزار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك سوريا، الجمعة، لكن الزيارة طغى عليها مصافحة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لبارو فقط وإحجامه عن مصافحة بيربوك لأسباب دينية كونها امرأة.

والشهر الماضي، التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بالشرع، حيث أعلنت عن رفع واشنطن مكافأة مالية كانت مخصصة لمن يقدم معلومات عنه.

كما رحبت ليف بـ “الرسائل الإيجابية” التي وجّهها الشرع، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية الأقليات، قائلة إنه تعهد بأن سوريا لن تشكل تهديداً للدول المجاورة.

(أ ف ب)