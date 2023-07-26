بلينكن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

إسطنبول: أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وعربات مدرعة.

وقال بلينكن في بيان: “المساعدات الجديدة تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطلقات مدفعية، وعربات مدرعة، ومضادات للدروع، بالإضافة إلى معدات أخرى ضرورية لتقوية القوات الأوكرانية الشجاعة في ساحة المعركة، ومساعدتها على استعادة الأراضي، والدفاع عن مواطنيها”.

وأضاف: “يمكن لروسيا إنهاء هذه الحرب في أي وقت، من خلال سحب قواتها من أوكرانيا، ووقف هجماتها الوحشية ضد المدن والشعب في أوكرانيا، وإلى أن يحدث ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا متحدين مع أوكرانيا، طالما أن الأمر يتطلب ذلك”.

وجاء في بيان صدر في وقت متأخر الثلاثاء عن وزارة الدفاع الأمريكية: “حزمة المساعدات الجديدة تمثل السحب الثالث والأربعين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمعدات من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس/آب 2021، حيث إن الحكومة الأمريكية تزود أوكرانيا باستمرار بالأسلحة والمعدات التي تحتاجها لساحة المعركة”.

كما انتقد وزير الخارجية الأمريكي انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.

وأشار بلينكن إلى أن “موسكو تواصل مهاجمة الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب، بما في ذلك مدينة أوديسا الساحلية”.

والثلاثاء، كشف الاتحاد الأوروبي عن بدء تقييم جميع الطرق البديلة الآمنة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، في أعقاب إعلان روسيا وقف العمل باتفاقية التصدير عبر البحر الأسود.

وفي 17 يوليو/تموز الجاري، رفضت موسكو تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها “ستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها”.

واشتكت روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.

ووقعت الاتفاقية بإسطنبول في يوليو/تموز 2022، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد شن موسكو عملياتها العسكرية.

(الأناضول)