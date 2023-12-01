بلينكن يغادر إسرائيل بعد تجدد القصف على غزة

القدس: غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إسرائيل بعد تجديد قصفها على قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أنهى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن زيارته إلى إسرائيل وغادرها بعد دقائق من العودة للقتال” في غزة.

وأضافت الهيئة الرسمية أن بلينكن يغادر إلى الإمارات.

ومن المقرر أن يشارك بلينكن في قمة المناخ التي تعقد في الإمارات.

وكان بلينكن التقى الخميس القادة الإسرائيليين، كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

(الأناضول)