سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بلينكن يغادر إسرائيل بعد تجدد القصف على غزة

1 - ديسمبر - 2023

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القدس: غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إسرائيل بعد تجديد قصفها على قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أنهى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن زيارته إلى إسرائيل وغادرها بعد دقائق من العودة للقتال” في غزة.
وأضافت الهيئة الرسمية أن بلينكن يغادر إلى الإمارات.
ومن المقرر أن يشارك بلينكن في قمة المناخ التي تعقد في الإمارات.
وكان بلينكن التقى الخميس القادة الإسرائيليين، كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

(الأناضول)

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  1. يقول عربي:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 7:49 ص

    هذا المجرم المسمى بلينكن عندما يزور المنطقه نعلم ان ثمن الزيارة الاف الشهداء من الاطفال
    سيلعنه التاريخ الى الابد

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  2. يقول يوسف العربي:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 7:52 ص

    هو الذي شجع الصهاينه على الحرب

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 5, 2023 الساعة 7:03 م

      بل هو الذي يأمرهم بقصف أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕✌️🐒

  3. يقول qoraish:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 9:21 ص

    جاء هذا الإرهابي بالزي ليعطي الضوء الأخضر للصهاينة لمهاجمة الفلسطينيين و طلب من الدول العربية حماية الصهاينة.
    كعادته !!!

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