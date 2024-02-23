بلينكن يكرر رفض الولايات المتحدة أي “احتلال جديد” لقطاع غزة.. وبناء مستوطنات جديدة بالضفة “لا يتسق” مع القانون الدولي

بوينوس آيرس: كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أن الولايات المتحدة ترفض أي “احتلال جديد” لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لما بعد الحرب ضد حماس تلحظ استمرار “السيطرة الأمنية” لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقطاع.

وقال بلينكن ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس “لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة”، لكنه أضاف “ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة” و”يجب عدم تقليص أراضي غزة”، وهما أمران يشكلان في رأيه “مبادئ أساسية” لمستقبل القطاع.

بناء مستوطنات جديدة بالضفة “لا يتسق” مع القانون الدولي

من جانب آخر قال بلينكن إن توسع إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة بعدما تخلت عنها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب.

كانت إدارة ترامب قد دعمت إسرائيل عام 2019 في بناء مستوطنات بالضفة الغربية بتخليها عن الموقف الأمريكي القائم منذ زمن والقائل بأنها “لا تتسق مع القانون الدولي”.

وذكر بلينكن أن واشنطن تشعر بخيبة أمل إزاء إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، قائلا إنها تأتي بنتائج عكسية فيما يخص التوصل إلى سلام دائم.

وأضاف بلينكن “إنها لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه”.

كان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في عهد ترامب قد قال في نوفمبر تشرين الثاني 2019 إن واشنطن لم تعد تعتبر مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية بأنها “لا تتسق مع القانون الدولي” منهيا بذلك سياسة أمريكية استمرت أربعة عقود.

ويعد الفلسطينيون والمجتمع الدولي نقل مدنيي أي دولة إلى الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ونددت العديد من الدول بالإعلان.

(وكالات)