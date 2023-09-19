بلينكن يلتقي السوداني على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة

واشنطن: التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجدد الوزير بلينكن ورئيس الوزراء العراقي التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين وأكدا من جديد على المبادئ الواردة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وشجع الوزير بلينكن حكومة العراق على مواصلة تطوير موارد الطاقة بشكل مستدام ومكافحة تغير المناخ وأكد دعم الولايات المتحدة لإعادة فتح خط الأنابيب مع تركيا.

وحث الوزير الحكومة العراقية على مواصلة تعاونها مع حكومة إقليم كردستان لتعزيز استقرار حكومة الإقليم ومرونتها.

وأشاد الوزير بالتزام رئيس الوزراء باستقلال القضاء في العراق، مستشهدا بالمحاكمة الأخيرة التي أدين فيها عدة أفراد بتهم الإرهاب فيما يتعلق بمقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل وحكم عليهم بأحكام عادلة.

ونقل الوزير دعوة من الرئيس جو بايدن إلى رئيس الوزراء لزيارة البيت الأبيض قريبا وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر وسيادي.

(د ب أ)