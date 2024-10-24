بلينكن يلتقي رئيس الوزراء اللبناني الجمعة في لندن لبحث الحرب

لندن: يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لندن، الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، لبحث الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنّ بلينكن وصل إلى لندن في وقت متأخر من ليل الخميس بعد جولة شملت ثلاث دول شرق أوسطية، دعا خلالها إلى حماية المدنيين اللبنانيين، لكن من دون أن يطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار.

(أ ف ب)