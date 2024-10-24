بلينكن يلتقي رئيس الوزراء اللبناني الجمعة في لندن لبحث الحرب

لندن: يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لندن، الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، لبحث الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنّ بلينكن وصل إلى لندن في وقت متأخر من ليل الخميس بعد جولة شملت ثلاث دول شرق أوسطية، دعا خلالها إلى حماية المدنيين اللبنانيين، لكن من دون أن يطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار.
(أ ف ب)
اللهم انتقم من عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق يا رفيق ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥