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بلينكن يناقش مع الرئيس السابق للنيجر احتجاز بازوم

منذ ساعة واحدة

رئيس النيجر محمد بازوم

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واشنطن: بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس السابق للنيجر محمدو إيسوفو، هاتفيا، وضع الرئيس محمد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية.

وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر بيانا مكتوبا بشأن المكالمة الهاتفية بين بلينكين وإيسوفو.

وبحسب البيان، أعرب الوزير بلينكن عن قلقه من رفض الذين استولوا على السلطة في النيجر الإفراج عن بازوم وعائلته.

وقال بلينكن إنه يشعر “بقلق بالغ” جراء استمرار احتجاز بازوم وعائلته في ظل “ظروف متدهورة”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده ستظل ملتزمة بإيجاد حل سلمي لضمان بقاء النيجر شريكًا قويًا للأمن والتنمية في المنطقة.

ومنذ 26 يوليو/ تموز الماضي، تعتقل عناصر من فوج الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس النيجر محمد بازوم، ومساء اليوم نفسه أعلن الجيش استيلاءه على السلطة، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.

(الأناضول)

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