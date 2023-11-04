بلينكن يواصل مباحثاته المكثفة حول غزة في الأردن- (تدوينة)

عمان: يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت، غداة زيارة سريعة إلى إسرائيل خرج منها خالي الوفاض عموما بسبب رفض إسرائيل المقترح الأمريكي بشأن “هدنة إنسانية مؤقتة” في الحرب مع حماس.

ومن المقرر أيضًا أن يشارك بلينكن الذي وصل إلى عمان مساء الجمعة، في اجتماع وزاري مع دول عربية عدة وأن يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان مساء الجمعة، عقد هذا اللقاء مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأردن والولايات المتحدة.

وسيعد الوزراء في البداية “اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية”، ثم يعقدون “اجتماعا مشتركا” مع بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة، وفق بيان الوزارة.

وقال البيان إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيشارك في الاجتماع الذي سيبحث في “تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها”.

قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير د.سفيان القضاة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، ووزراء خارجية دولة #الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية #السعودية، ودولة #قطر، وجمهورية #مصر العربية، وأمين سر… pic.twitter.com/7CazCmHEjE — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 3, 2023

وللأردن حدود مع إسرائيل، والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، والتي تعاني من تصعيد في أعمال العنف منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية.

وشدد الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على “ضرورة وقف إطلاق النار والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي”.

“هدن إنسانية”

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994 وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

واستدعى الأردن الأربعاء سفيره لدى إسرائيل، منددا بـ”الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة”، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.

وقال بلينكن في إسرائيل الجمعة، بعد زيارة سريعة استمرت يوما واحدا، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية “هدنة إنسانية” تسمح خصوصا بحماية المدنيين المحاصرين في الحرب وتسريع إيصال المساعدات.

لكن نتنياهو أعلن رفضه “الهدنة المؤقتة من دون إطلاق سراح الأسرى” الذين أسرتهم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في الأراضي المحتلة.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال ما لا يقل عن 240 أسيرا، بينهم مواطنون أجانب، في أيدي حركة حماس في غزة.

وقد أُسر هؤلاء خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل، وهو الأعنف منذ قيام ما يسمى بـ”الدولة العبرية” في عام 1948. وقتل في هذا الهجوم أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بقصف مدمّر على قطاع غزة يترافق مع عمليات برية واسعة على الأرض داخل القطاع الذي يعيش سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة في وضع إنساني كارثي. وتسبب القصف، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس باستشهاد 9227 شخصاً، بينهم أكثر من 3800 طفل.

والجمعة، أكّد بلينكن الذي يقوم بجولته الثانية في الشرق الأوسط منذ بدء النزاع أن إقامة دولة فلسطينية ستضمن تحقيق الأمن لإسرائيل.

وقال بلينكن بعد لقاء مسؤولين إسرائيليين “دولتان لشعبَين. مجددًا، هذا هو الطريق الوحيد لضمان الأمن الدائم لإسرائيل يهودية وديمقراطية”.

(أ ف ب)