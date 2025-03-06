بماء الورد.. إسطنبول تفتتح جامع “الخرقة الشريفة” لرؤية البردة النبوية- (صور)

إسطنبول: يفتح جامع “الخرقة الشريفة” في إسطنبول، أبوابه أمام الزوار، اعتبارا من يوم الجمعة (7 مارس/ آذار) للراغبين برؤية البردة النبوية.

وبدأت فرق بلدية منطقة الفاتح في إسطنبول الخميس بأعمال تطهير شاملة في الجامع، وبطريقة تنظيف تقليدية مستخدمة ماء الورد.

وأفاد رئيس فريق الشؤون الصحية في بلدية الفاتح علي تشاقماك، أن البلدية تقوم بأعمال التعقيم والتنظيف ورش ماء الورد داخل الجامع قبل زيارة المواطنين لرؤية بردة الرسول الكريم.

وأضاف أن أوقات الزيارة ستكون ما بين الساعة 10:00- 17:00 (ت.غ+3) خلال أيام الأسبوع، وما بين الساعة 09:00 -17:30 في عطلات نهاية الأسبوع حتى عصر آخر يوم من رمضان.

وأحذ الجامع اسمه من بردة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموجودة بداخله.

(الأناضول)