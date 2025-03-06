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بماء الورد.. إسطنبول تفتتح جامع “الخرقة الشريفة” لرؤية البردة النبوية- (صور)

6 - مارس - 2025

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إسطنبول: يفتح جامع “الخرقة الشريفة” في إسطنبول، أبوابه أمام الزوار، اعتبارا من يوم الجمعة (7 مارس/ آذار) للراغبين برؤية البردة النبوية.

وبدأت فرق بلدية منطقة الفاتح في إسطنبول الخميس بأعمال تطهير شاملة في الجامع، وبطريقة تنظيف تقليدية مستخدمة ماء الورد.

وأفاد رئيس فريق الشؤون الصحية في بلدية الفاتح علي تشاقماك، أن البلدية تقوم بأعمال التعقيم والتنظيف ورش ماء الورد داخل الجامع قبل زيارة المواطنين لرؤية بردة الرسول الكريم.

وأضاف أن أوقات الزيارة ستكون ما بين الساعة 10:00- 17:00 (ت.غ+3) خلال أيام الأسبوع، وما بين الساعة 09:00 -17:30 في عطلات نهاية الأسبوع حتى عصر آخر يوم من رمضان.

وأحذ الجامع اسمه من بردة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموجودة بداخله.

(الأناضول)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    مارس 6, 2025 الساعة 1:06 م

    جهود مباركة…لقد زرت هذا المسجد الجميل بعمرانه وهندّسته؛ ورأيت البردة النبويّة الشريفة؛ وهي أثر قيمته لا حدود لها…وتحيط بها حماية عامّة وخاصّة؛ تفوق حراسات خزائن ومتاحف العالم مجتمعة.وتشرف وجهي بأنْ حظي القرب إليها مسافة سنتمترات قليلة.

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  2. يقول علي:
    مارس 6, 2025 الساعة 4:07 م

    اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد

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  3. يقول زينو الجزائر:
    مارس 6, 2025 الساعة 4:31 م

    اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما

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