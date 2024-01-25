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بمبادرة فردية.. وجبات “مجانية” تسد رمق النازحين جنوبي غزة- (صور)

منذ ساعة واحدة

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غزة: حول ثلاثة أقدار من الأرز وطبيخ “الفاصولياء” الساخن، يتزاحم عشرات النازحين الفلسطينيين وأصحاب المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية، للحصول على الوجبات المجانية لسد رمق عائلاتهم التي لا تجد في الكثير من الأحيان هذا النوع من الطعام. يمد هؤلاء الأشخاص المتواجدون في مخيم الشابورة للاجئين الفلسطينيين وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، الأواني البلاستيكية والحديدية للفلسطيني خالد بركات، الذي يعتلي طاولة خشبية وضع عليها الأقدار. وباستخدام وعاء حديدي كبير، يبدأ الفلسطيني خالد بركات، صاحب المبادرة الفردية التطوعية لتوزيع الوجبات المجانية، بسكب الطبيخ داخل أواني النازحين، الذين يكون بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

 (الأناضول )


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