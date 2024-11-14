سياسة | دولي | تركيا

بمراسم رسمية.. أردوغان يستقبل أمير قطر في أنقرة

14 - نوفمبر - 2024

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أنقرة: استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة أنقرة، بمراسم استقبال رسمية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

ووصل أمير قطر إلى المجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس أردوغان عند البوابة، قبل أن يسيرا معا إلى مكان الاستقبال الرسمي. وأطلقت المدفعية 21 قذيفة، وعزفت الجوقة الموسيقية النشيدين الوطنيين لتركيا وقطر.

وحيا أمير قطر حرس الشرف، وبعدها تم تقديم الوفود بشكل متبادل، ثم التقط الزعيمان صورة تذكارية على الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، قبل أن ينتقلا لعقد لقاء ثنائي.

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزراء، الخارجية هاكان فيدان، والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، والمواصلات والبنية التحتية عبد الله أورال أوغلو.

كما شارك رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس المخابرات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسات الخارجية عاكف تشاغطاي قيليج، ووالي أنقرة وصيب شاهين.

(د ب أ)

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