بمشاركة الآلاف: أكبر طريقة صوفية في المغرب تحيي ذكرى المولد النبوي

مداغ – الأناضول: أحيت الطريقة القادرية البودشيشية، في المغرب، ذكرى المولد النبوي، من مساء الخميس حتى أمس الجمعة، بمشاركة الآلاف من مريدي الزاوية الأكبر في البلاد.

وأقيمت الاحتفالات في مقر الزاوية بقرية مداغ، في محافظة بركان شمال شرقي المغرب، وشارك فيها الآلاف من مريدي (أتباع) الزاوية. وانطلقت الاحتفالات مباشرة بعد اسدال الستار على الدورة الثامنة عشرة للملتقى العالمي للتصوف الذي تنظمه مؤسسة الملتقى المنبثقة من الزاوية، بوصلات إنشادية من أداء مجموعة السماع والمديح التابعة للطريقة، والتي يرأسها معاذ بودشيش نجل شيخ الطريقة.

ومنذ ساعات صباح الخميس الأولى، توافدت مئات الحافلات والسيارات على مقر الزاوية قادمة من مختلف مناطق المغرب، تقل المريدين الذين دأبوا على إحياء ذكرى المولد النبوي في حضرة شيخ الطريقة.

وقال شيخ الطريقة جمال الدين بودشيش، في كلمة موجهة لأتباعه الحاضرين إنه «بات لزاما على كل مريد ومريدة أن يعرف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون على إلمام بسيرته».

وزاد «الهدف الذي نصبو إليه هو تكوين الأجيال الصاعدة لخدمة الوطن بإخلاص والتحلي بالأخلاق الحسنة، لأن العلم دون أخلاق كالشجرة دون ثمار». وأردف أن دعوته إلى نشر الطريقة ليس «من أجل الكثرة ولا لأجل الاستعلاء وإنما الهدف الذي تسعى إليه الطريقة هو هداية الناس إلى الاستقامة».

وقال عبد الصمد غازي، مدير مركز مسارات للدراسات الاستشرافية التابع للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب(حكومية)، وأحد المنتسبين إلى الطريقة، أن الاحتفال بالمولد النبوي «عنوان محبة وتعلق واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم».

وأضاف، أن احتفال الزوايا بذكرى المولد النبوي هو «ترسيخ لهذه القيم وتعلق بشيم وأخلاقه، والتي هي سبب اللحمة و الالتصاق والتقارب والتآلف الذي نلحظه عند المغاربة». ويحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم 12 من شهر ربيع أول الهجري من كل عام، وتشهد العديد من البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمة في بلدان العالم احتفالات وفعاليات وأنشطة خاصة بالمناسبة.