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بمشاركة قاذفة إستراتيجية.. تدريبات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا

منذ ساعتين

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سول: أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة، أمس الخميس، تضمنت قاذفة استراتيجية أمريكية واحدة على الأقل، طراز “بي52- إتش”.

وذكرت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الحليفين أجريا التدريب، فوق شبه الجزيرة الكورية، أمس الخميس، حيث حلقت مقاتلات كورية جنوبية، طراز “إف15- كيه”، بتشكيل مع مقاتلات “إف16” تابعة لسلاح الجو الأمريكي، حسب شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

 يأتي نشر قاذفة استراتيجية أمريكية رئيسية، طراز “بي52- إتش”، القادرة على حمل أسلحة نووية، في شبه الجزيرة الكورية، بعد 13 يوما من مشاركة قاذفة من هذا الطراز، في تدريبات جوية مشتركة للحليفين.

(د ب أ)

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