بمشاركة هيفاء وهبي.. مخرج أردني يكشف عن “المشتبه الرابع”- (صور)

عمان- “القدس العربي”:

“مشروع ضخم يحكي عن المستقبل”، هكذا وصف المخرج الأردني ليث الربايعة عمله الجديد تحت عنوان “المشتبه الرابع”، وهو مسلسل سيتم تصويره بأحدث التقنيات وبمواصفات عالمية تتماشى مع أحداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب على مشاهد العمل.

وكشف الربايعة، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”، أن عدداً كبيراً من فناني العالم العربي سيشاركون في بطولة المسلسل، والمفاجأة مشاركة ممثلين روس وأتراك أيضاً سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية معهم.

العمل سيكون أيضا بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي وقعت قبل أيام عقد بطولتها في المسلسل، بحضور المخرج ليث الربايعة ومؤلف العمل اللبناني المصري مينا دكران، الذي يتولى أيضا إنتاجه عبر شركة بيروت للإنتاج الفني.

وسيقوم مسلسل “المشتبه الرابع”، وهو الأول من نوعه من حيث ضخامة الإنتاج وكتابة النص، بتوجيه عدة رسائل مهمة عن المستقبل، بحسب الربايعة، الذي أوضح أنه سيتم تصوير أحداث العمل بعدد من الدول الأوروبية وروسيا وشرق آسيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أيضا أن يعرض مع بداية منتصف هذا العام الجديد وعلى 3 مواسم متتالية، عبر إحدى المنصات العالمية بعد التعاقد مع الجهة الأجنبية.

وفي تصريحات صحافية، كشفت هيفاء وهبي أن ما جذبها بقوة لـ”المشتبه الرابع” هو جرأة القصة وحداثة الفكرة التي تعد الأولى في تناولها بالدراما العربية، بالإضافة إلى تحديات الشخصية التي تجسدها والتي تطلب المزيد من التركيز والمجهود الكبير لإيصال الرسالة بكل ما تحمله من جرأة وتشويق.

وأكدت هيفاء أنها تضع كل تركيزها واهتماماتها بـ”المشتبه الرابع” كي يخرج بأفضل شكل متكامل الأركان للمشاهدين، لأنه بالفعل يختلف كليا وتفصيلا عما سبق وقدمته في السينما والدراما، ويستحق أن تتفرغ وتنعزل عن العالم خلال الفترة المقبلة من أجله.

وأشارت النجمة اللبنانية إلى أن “المشتبه الرابع” يحمل العديد من الأسئلة التي تحمل أكثر من إجابة بوجهات نظر مختلفة وبالتالي تكشف عن بعض الجوانب الهامة والعقد والإشكالات بالنفس البشرية التي تتعرض لمواقف وضغوطات موروثة وحياتيه متباينة.