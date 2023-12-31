بمشاركة يهود.. وقفة أمام رئاسة حكومة لندن تطالب بوقف الحرب على غزة.. والشرطة تحتجز صهيونية سرقت لافتة متظاهر

لندن- “القدس العربي”:

شهدت العاصمة البريطانية لندن مساء السبت، وقفة للتضامن مع فلسطين والتنديد بجرائم إسرائيل، وسجلت الوقفة محاولة مؤيدة للصهيونية سرقة لافتة لمتظاهر.

وضمن المظاهرات والوقفات العديدة التي تشهدها لندن منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، اجتمع المئات مساء السبت أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية بدعوة من المنتدى الفلسطيني، حيث ندد المتظاهرون بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين ووصلت الى مستوى الإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

كما طلب المتظاهرون من حكومة لندن وقف دعم الكيان الإسرائيلي بالسلاح والدبلوماسية في الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة، والرهان في المقابل على الحلول الدبلوماسية ومنها وقف الحرب من أجل وضع حد لقتل المدنيين وتشريدهم وخاصة الأطفال. وانخرطت حكومة لندن في دعم إسرائيل بشكل مطلق سياسيا وعسكريا، غير أن ارتفاع وتيرة ضحايا هذه الحرب جعلها تتراجع باحتشام في تصريحاتها ولا تعارض في إيقاف الحرب.

وتميزت الوقفة بمشاركة تيار يهودي يناهض إقامة دولة لليهود في فلسطين، حيث انضم أنصاره إلى التظاهرة ورفعوا شعارات مكتوبة باللغة الإنجليزية وأخرى بالعربية مناهضة للحرب وتأييدا لفلسطين حرة.

غير أن المفاجأة كانت في إقدام متطرفة خلال نهاية الوقفة بالهجوم على مواطن بريطاني متقدم في السن كان يحمل لافتة تندد بفظائع الحرب، وقامت بسرقة اللافتة وهربت، واستطاع المتظاهرون اعتراض طريقها، وقامت الشرطة باحتجازها واستنطاقها.