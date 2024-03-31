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بمشاركة 5 دول.. الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية لمساعدات على غزة- (صور)

31 - مارس - 2024

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عمان: أعلن الأردن، الأحد، عن تنفيذ 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية شمال قطاع غزة، بمشاركة مع 5 دول.

جاء ذلك وفق بيان للجيش الأردني، قال فيه: “نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة 5 دول شقيقة وصديقة”.

وأشار إلى مشاركة طائرتين أردنيتين، و4 أمريكية، و4 من ألمانيا وبريطانيا ومصر والإمارات، بواقع واحدة كل دولة.

ولفت الجيش الأردني إلى ارتفاع عدد الإنزالات التي نفذها منذ بدء “العدوان” الإسرائيلي على القطاع إلى 65 إنزالاً جوياً أردنياً، و119 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول “شقيقة وصديقة”.

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وخلَّفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا؛ ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول محمد محمد:
    مارس 31, 2024 الساعة 2:05 م

    إسرائيل تقصف وتدمر بشكل مكثف بكل ما أوتيت من قوة والغرب يمدونها ويزودونها بالاسلحة وموجودين في الميدان…ويخرج في الوطن العربي من يتباهى في وسائل الإعلام ان دولته حققت إنجازات وانتصارات قدمت وأعطت وساندت واوقفت الحرب….

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    1. يقول فصل الخطاب:
      أبريل 1, 2024 الساعة 12:11 م

      نحن نعيش في زمن الانبطاح والخذلان العربي والإسلامي لقضية فلسطين مثلما حدثت العام 1948، بإستثناء إيران ولبنان واليمن والعراق يا رفاق ✌️🇵🇸✌️🇵🇸

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