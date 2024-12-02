“بملابسي أدفي أولادي”.. هكذا تصنع نساء غزة الملابس الشتوية للأطفال النازحين

غزة – “القدس العربي”:

تجلس النساء المشاركات في العديد من مخيمات النزوح القسري، أمام مختصة في صنع الملابس والخياطة، يكتسبن خبرة سريعة، تساعدهن على إعادة تدوير الملابس القديمة، وبعض الأقمشة التالفة، لتصبح ملابس صالحة لأطفالهن الصغار، الذين ينخر برد الشتاء عظامهم، دون أن يجدوا بسبب ظروف الحرب على غزة والنزوح ما يدفئ أجسادهم.

وفي ظل استمرار الحرب على غزة، والتي تترافق مع حصار مطبق، تجد العائلات الغزية خاصة النازحة منها، مع حلول فصل الشتاء، نفسها في مشكلة كبيرة، لعدم توفر الملابس الشتوية والأغطية اللازمة، التي تقيها البرد الشديد في مخيمات النزوح القسري، خاصة وأن هذه العائلات إما نزحت بعد تدمير منزلها دون التمكن من أخذ الملابس، أو أجبرت على النزوح القسري، عبر ممرات وحواجز عسكرية، في مناطق التوغل البري، دون أن يسمح لها جيش الاحتلال بحمل أي من الأمتعة، بخلاف الملابس التي على أجسادها.

مع حلول فصل الشتاء الثاني في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، تشتكي الأسر النازحة خاصة الأطفال وكبار السن، من عدم الشعور بالدفء، لعدم توفر الملابس والأغطية

ومع حلول فصل الشتاء الثاني في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، تشتكي هذه الأسر النازحة خاصة الأطفال وكبار السن، من عدم الشعور بالدفء، لعدم توفر الملابس والأغطية، وهو ما أثر سلبا على أوضاع الغزيين الصحية، وزاد من معدلات الإصابة بالأمراض الموسمية، لتجد العوائل نفسها أمام خيارات بسيطة للتغلب على هذه المشكلة الخطيرة.

وكان من ضمن المشاريع الرامية لتخفيف وطأة المعضلة، تنفيذ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مبادرة بعنوان “بملابسي أدفي أولادي”، بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بهدف تمكين السيدات النازحات، من إعادة تدوير الملابس القديمة والأقمشة التالفة، لسد حاجتهن من الملابس لهن ولأطفالهن، بعد فرض الاحتلال الاسرائيلي الحصار ومنع دخول البضائع والحاجات الأساسية للنساء والأطفال.

وتشمل المبادرة قيام مختصات في مجال صناعة الملابس، بتدريب الأمهات والشابات في مراكز الإيواء المنتشرة في العديد من مناطق قطاع غزة، على قص الأقمشة التالفة أو تلك الملابس القديمة، ومن ثم حياكتها من جديد، لتصبح ملابس تلائم أفراد الأسرة.

وفي هذا الوقت تركز المبادرة على النساء اللواتي سبق وأن تلقين دعما نفسيا من الاتحاد، ويتواجدن في عشرة مخيمات نزوح في مناطق مواصي رفح وخان يونس جنوبا، وفي مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة في وسط القطاع، بمعدل 100 سيدة.

وتقول المديرة التنفيذية للاتحاد تغريد جمعة، إن المبادرة تهدف لإعادة تدوير الملابس والأقمشة، لعمل ملابس تحفظ الأطفال والنساء من برد الشتاء في ظل شح الملابس في الأسواق وارتفاع أسعارها إن وجدت، إلى جانب نزوح الالاف من العائلات بدون مأوى أو ملابس مع دخول فصل الشتاء القارص، خصوصا في الخيام التي لا تقي من برد أو حر.

وذكرت أنه خلال عمل طاقم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، في العديد من مخيمات ومراكز الايواء، ومن خلال العمل مع الغالبية من النساء النازحات، تبين لهم أن المشكلة الكبيرة التي تعاني منها النساء في هذه الفترة، هي عدم توفر ملابس لهن ولأطفالهن، وهو ما دفع اتحاد لجان المرأة إلى تنفيذ هذه المبادرة، ومبادرات اخرى تدعم النساء والأطفال وتساهم في تحسين حالتهم الاجتماعية والنفسية.

وتوضح المنسقة في الاتحاد رانيا السلطان، أن هناك 100 سيدة تلقين تدريب إعادة تدوير الملابس، فيما سيتم تدريب سيدات أخريات، لا يمتلكن الخبرة في إعادة التدوير لإكسابهن المهارة بإتقان، وتؤكد أن مبادرة اعادة تدوير الملابس، ستكون بمثابة دعم للأسر النازحة التي تعجز عن توفير ملابس جديدة، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من الملابس القديمة مما يساعدهن على تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة، خاصة في ظل الأوضاع القاسية التي يمرون بها جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة.