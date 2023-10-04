بمناسبة الذكرى الـ65 للدستور الفرنسي.. ماكرون يوضح رؤيته للإصلاح المحتمل- (تغريدة)

باريس- “القدس العربي”:

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، كلمة أمام المجلس الدستوري بمناسبة الذكرى الـ65 لدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، الصادر في 4 أكتوبر 1958، حيث يُفترض أن يوضح رؤيته لإصلاح دستوري محتمل، عبر الكشف عن بعض المسارات أو الأفكار لإصلاح الدستور، من دون تشويهه، مع الحرص على التأكيد على طول عمر الجمهورية الخامسة واستقرارها، وفق قصر الإليزيه.

65e anniversaire de la Constitution

À 11h le mercredi 4 octobre, suivez en direct sur notre site la cérémonie organisée au Conseil constitutionnel en présence du Président de la République.https://t.co/WDCsEZgSVQ pic.twitter.com/TxdETETpjH — Conseil constit (@Conseil_constit) October 2, 2023

بحسب الإليزيه، فإن النص الذي كتب بدفع أو إيعاز من الجنرال ديغول وتحت قلم ميشيل ديبريه تمكن من ضمان الاستقرار مع التكيف مع الأوضاع الجديدة مثل التعايش. ويدعو بعض الخبراء إلى إصلاحات كبرى، تهدف في أغلب الأحيان إلى تركيز قدر أقل من السلطات في أيدي رئيس الدولة وإشراك المواطنين بشكل أفضل.

وأوضح الإليزيه أن يفترض أن يؤكد إيمانويل ماكرون على أنه لا يجب إخضاع الدستور “لأمزجة الأخبار” أو تغيير “روحه”. وأضافت: علينا أن نكون حذرين من “أي مغامرة” أو “جنون دستوري”. سيعود الرئيس إلى رؤيته للجمهورية الخامسة، ويرفض فكرة وجوب توافق الدستور مع مطالب الهوية أو قضايا الساعة.

هذا الخطاب يأتي بعد نحو شهرين من الاجتماعات التي نظمها الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية شهر أغسطس الماضي مع قادة أحزاب المعارضة، والتي أعاد في نهايتها فتح مشروعه المثير للجدل للإصلاح المؤسساتي. وقال إنه يريد استخدام هذا الشكل الفريد من المناقشات العابرة للحزبية “لبناء الاقتراح الأكثر طموحًا قدر الإمكان”.

وسبق لإيمانويل ماكرون طرح العديد من الأفكار والمواقف المؤسسية على مدى السنوات الست التي قضاها في الإليزيه. فخلال فترة الخمس سنوات الأولى، فشل في تمرير مشروعه للإصلاح الدستوري الذي ينص على تخفيض عدد البرلمانيين بنسبة 30 في المائة، وانتخاب 15 في المائة من أعضاء البرلمان عن طريق نظام التمثيل النسبي، بالإضافة إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلغاء محكمة العدل وإدراج جزيرة كورسيكا في الدستور.

ومنذ ذلك الحين، أثار الرئيس أو حاشيته مواضيع أخرى، مثل عودة الولاية الرئاسية البالغة سبع سنوات مع احتمال إجراء انتخابات تشريعية “منتصف المدة” “لإعطاء بعض الوقت للتنفس”. كما التزم بتنظيم “لامركزية حقيقية”. يعترض إيمانويل ماكرون أيضًا على تقييد ولايتين رئاسيتين متتاليتين، الذي ما سيمنعه من الترشح مرة أخرى في عام 2027، وفق بعض المصادر، حتى لو كان التعديل المحتمل في هذه النقطة لا يهم سوى خلفائه.

في صفوف المعارضة، يدعو البعض، مثل حزب “فرنسا الأبية” اليساري إلى الانتقال إلى الجمهورية السادسة، في حين تريد عدة قوى سياسية، يمينية، توسيع نطاق الاستفتاء، الذي تحدده المادة 11 من الدستور، ليشمل قضايا اجتماعية مثل الهجرة.

تجدر الإشارة إلى أن المعادلة السياسية أصبحت أكثر تعقيدا منذ عام 2022، حيث ما يزال مجلس الشيوخ يفلت من ماكرون، ولم يعد يتمتع حتى بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.