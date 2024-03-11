بمناسبة رمضان.. بايدن “يواسي” المسلمين بشأن “المعاناة الرهيبة” في غزة

واشنطن: هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الاثنين، وواساهم بشأن “المعاناة الرهيبة” لسكان قطاع غزة؛ جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب، تقدم واشنطن لتل أبيب أقوى دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى في ظل ما تبدو أنها خلافات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العدد الضخم من الضحايا المدنيين، وقيود تل أبيب على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، فضلا عن مستقبل غزة بعد الحرب.

وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض: “أتقدم أنا وجيل (قرينته) بأطيب تمنياتنا وصلواتنا للمسلمين في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم”.

وأضاف أن رمضان “يأتي هذا العام في لحظة ألم هائل. لقد تسببت الحرب في غزة في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني، قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وبينهم آلاف الأطفال، وبعضهم أفراد من عائلات مسلمين أمريكيين يشعرون اليوم بحزن عميق”.

وتابع: “وقد شردت الحرب نحو مليوني فلسطيني؛ والعديد منهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى”.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان قطاع غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، بين براثن مجاعة تحصد منذ أيام أرواح أطفال ومسنين؛ في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في القطاع، الذي يسكنه حوالي 2.3 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومضى بايدن قائلا: “بينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون على رأس أولوياتي”.

وزاد بأن “الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر”.

وأردف: كما “ستواصل العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن”.

وتوجه بايدن إلى المسلمين في الولايات المتحدة قائلا: “أدعو الله أن تجدوا العزاء في إيمانكم وعائلتكم ومجتمعكم. ولجميع ممن يحتفلون ببداية شهر رمضان، أتمنى لكم شهرا آمنا وصحيا ومباركا. رمضان كريم”.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)