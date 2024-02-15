بمنشورات “نارية”.. جيش الاحتلال يحذر نابلس من مصير جنين

رام الله: ألقى جيش الاحتلال، فجر الخميس، منشورات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تتضمن صورة لمدخل مخيم جنين وقد اشتعلت فيه نيران هائلة، محذرا سكان المدينة من المصير نفسه.

وفي تهديده، كتب جيش الاحتلال على المنشور: “مصير مدينتك بين يديك. لا تمشوا في مسلك مخيم جنين”.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي ألقى المنشورات في أحياء عدة من نابلس خلال عملية عسكرية استغرقت عدة ساعات فجر الخميس.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نفذ الجيش سلسلة اقتحامات لمخيم جنين ومخيمات أخرى في الضفة الغربية المحتلة، دمر خلالها البنية التحتية وهدم نصبا تذكارية، بما فيها “قوس العودة” على مدخل المخيم، ودمر منازل وأحرق أخرى.

وتقول إسرائيل إن مخيم جنين مركز لنشاط فصائل المقاومة الفلسطينية، ويضم عشرات المسلحين من حركات “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”فتح”، ومنه تنطلق عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة؛ ما أسفر حتى الأربعاء عن استشهاد 394 فلسطينيا وإصابة نحو 4450 آخرين واعتقال 7020، وهي أرقام قياسية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

(الأناضول)