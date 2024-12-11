بمواجهة الإبادة.. “القسام” تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية شمالي غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، تدمير ناقلة جند للجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الذي يشهد إبادة إسرائيلية منذ 14 شهرا.

وقالت القسام في بيان، إن مقاتليها دمروا الثلاثاء ناقلة الجند بعبوة “شواظ”، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها، في منطقة الخلفاء، بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في محافظة شمال غزة بدأها باجتياح بري جديد للمنطقة، بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يرى الفلسطينيون أن العملية الإسرائيلية تهدف إلى تهجيرهم.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)