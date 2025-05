بمواجهة ترامب.. رئيس وزراء كندا يؤكد أن بلاده “ليست للبيع”- (فيديو)

واشنطن: قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده “ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا”، وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه بعبارة “لا تقل أبدًا، الزمن كفيل بإظهار ذلك”.

جاء ذلك خلال أجابتهما على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وأوضح ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا جيدة للغاية، وأن رئيس الوزراء كارني حقق فوزًا مهمًا بالانتخابات، مشددًا على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وردًا على سؤال حول تصريحاته السابقة بشأن جعل كندا الولاية 51 في الولايات المتحدة، أكد ترامب أنه ما يزال مؤمن بضرورة ذلك.

وقال: “أعتقد أن ذلك سيعود بفوائد جمة على المواطنين الكنديين؛ ضرائب أقل، وجيش معفى… أعتقد أنه سيكون زواجًا رائعًا حقًا”.

وفي قسم السؤال والإجابة، قال كارني: “كندا ليست للبيع، ولن تكون كذلك أبدا”، ليرد ترامب بالقول: “الزمن كفيل لإظهار ذلك، لا تقل أبدًا، أبدًا، فقد مررت بالعديد من الأمور التي كان من المستحيل القيام بها، لكنها أصبحت في النهاية قابلة للتنفيذ”.

وأضاف: “إذا كان هذا في مصلحة الجميع… كندا تحبنا ونحن نحبها، أعتقد أن هذا هو الشيء المهم، ولكن سنرى ما سيحدث مع مرور الوقت”.

