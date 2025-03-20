بناء على طلب إسرائيلي.. جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث قضية الرهائن

الأمم المتحدة- “القدس العربي”:
يعقد مجلس الأمن الدولي الساعة العاشرة من صباح الخميس جلسة طارئة بناء على دعوة من إسرائيل عن طريق ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وسيُدعى إلى الجلسة أحد الرهائن الذين أفرج عنهم أثناء فترة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين، وهو الأسير السابق إيلي شرابي. وعن الأمانة العامة سيقدم محمد خالد خياري، مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، إحاطة للمجلس حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت حركة حماس قد أفرجت عن شرابي في 28 فبراير/ شباط الماضي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بعد 491 يوما في الأسر.
وصرّح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون: أن “إحاطة إيلي شرابي في مجلس الأمن في هذا الوقت بالغة الأهمية. فبينما تواصل الأمم المتحدة مهاجمة إسرائيل، سيُذكّر إيلي العالم بشجاعة بمن نقاتل من أجله. لن نتوقف حتى هزيمة حماس وعودة جميع الرهائن إلى ديارهم”.
وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، سيعقد السفير دانون وإيلي شرابي ونائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا لقاءً صحفيًا مشتركًا في تمام الساعة 9:30 صباحًا خارج قاعة المجلس.
ههه المحتل الصهيوني اللعين الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ليس له الحق في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة الذي عطل هذي سنة وزيادة من قبل الفيتو الأمريكي الغادر ضد وقف إطلاق النار معشر الفجار الأشرار الصهاينة النازيين الفاشيين المجرمين الدمويين الذين جيء بهم حفاة عراة من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية لسرقة أرض فلسطين من الفلسطينيين بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
ههه وهل صار مجلس الأمن لعبة بيد عصابة اللصوص واللقطاء الصهاينة اليهود الذين تم كنسهم من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية لسرقة أرض فلسطين من الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
ههههها ……! نصيحة من امريكا للصهاينة ……! استراتيجية المراوغة و ذر الرماد في عيون الجميع ……! لعبة مكشوفة لا تنطلي حتى على الأطفال …!
ربما يريدون من مجلس الأمن المنافق اعطائهم الضوء الأخضر باستعمال القنبلة الذرية لمحو غزة من الخريطة.