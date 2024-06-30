«بنات تومبكتو» يبهجن المغاربة والأجانب في مهرجان كناوة وموسيقى العالم

الصويرة – «القدس العربي»: ضمن فعاليات الدورة الـ25 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم، خطف عرض قدمته أمس الفنانة المغربية أسماء حمزاوي برفقة فرقتها «بنات تومبكتو» النسائية في أمسية فوق منصّة برج باب مراكش في الصويرة، فنال إرشادات واسعة من الحاضرين، خصوصاً الأجانب الذين لفت نظرهم بدائع الفرقة النسائية التي تنهل

وأضافت الفرقة لمسة أنثوية خاصة على فنّ كان حكراً على الرجال.

ورغم أن حمزاوي صارت «معلّمة» منذ سنوات، فإنها حين تعزف على آلة «الكمبري»، اليوم، تبدو تحمل نفس الحماس، ولذلك بدت في حفلها مصرّة على أن ترسم لوحات كناوية بالرقص مزخرفة بـ«القراقب» وترددات أصوات بقية نساء الفرقة، إثباتاً لقدرة المرأة على تحمّل ثقل المسؤولية الثقافية.

وتمكنت الفرقة خلال عرضها من أن تجرّ جميع الحاضرين من مجالسهم للرقص بشكل جماعي، من جمالية الأداء، لا سيما مفعول «الكمبري» حين يمتزج بـ»القراقب» والأغاني الكناويّة، فيصبح «خلطة» صالحة للاستهلاك الروحي، مثلما يتحدثّ الذين يربّون في قلوبهم حبّا عميقاً لهذا الفن الروحي.

ودعت رئيسة الفرقة حمزاوي لتقوية الصفّ النسائي في حقل كناوة بشكل عام، وفوق منصة «مدينة الرياح» بشكل خاص، منادية كلّ فتاة تظنّ أنها تستطيع خوض المغامرة بأن تتخلص من التردد والخوف. وتابعت في تصريحات صحافية: «كل من تطمح إلى هذا الأمر تحتاج أن تتصف بالأمانة والأخلاق والأدب واحترام «المعلمين» وعدم التبجح أو التكبر. سرّ كناوة التواضع».

وختمت: «فرقتي هي الوحيدة التي تتضمن عناصر نسائية 100 بالمئة في المهرجان، وهذا فخر كبير. اليوم هناك فرص لتنبت فرق جديدة تحمل هذا المشعل، وتضمن بصمة نسائية بالمزيد من الطرافة في عالم كناوي ممتع وحافل بالبركة، وهو ما يرعاه مهرجان كناوة الصويرة، الذي أتشرف بالمشاركة فيه كصوت نسائي بتوقيع خاص نرجو أن يتعزز».