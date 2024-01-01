“بندورة” أردنية مرسلة للاحتلال تواصل إثارة الجدل.. لائحة سوداء بـ5 “سماسرة يتاجرون مع العدو”- (صور)

عمان- “القدس العربي”:
نجحت حملة نشطاء مقاومة التطبيع في الأردن في الحد من محاولات بعض “سماسرة” تجارة الخضار في منطقة الأغوار لصالح “التصدير” للكيان الإسرائيلي بالرغم من إعلان وزارة الزراعة أنها لا تملك الصلاحيات القانونية للتدخل بشأن التصدير من الأسواق المحلية.
وكانت شاحنات محملة بـ”خيار وبندورة” قد أثارت جدلا عاصفا في الأردن بسبب عدم اتخاذ إجراءات حكومية في منع تصدير صنفي الخضار من الأردن إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يعاني من “نقص حاد” جدا في منتجات الخضار والفاكهة جراء حصار الحوثيين على البحر الأحمر.
يتحدث نشطاء عمان عن لائحة سوداء بأسماء “5 سماسرة” من عائلات محددة قاموا بشراء كميات من الخيار والبندورة من الأسواق المحلية وتصديرها للكيان
احتلت “البندورة” تحديدا مكان الصدارة في جدل سياسي غير مسبوق وارتفعت حساسية الحراك الشعبي الأردني المتضامن مع قطاع غزة بسبب الإعلان عن “بعض السماسرة” وليس التجار الذين يطمعون بتحصيل فارق أسعار كبير أو التربح بسبب نقص الخضار في أسواق إسرائيل وتحديدا من سلعة “البندورة” التي كان الكيان يعتمد بنسبة 70% على زراعتها في غلاف قطاع غزة غير الصالح للزراعة الآن.
يتحدث نشطاء عمان عن لائحة سوداء بأسماء “5 سماسرة” من عائلات محددة قاموا بشراء كميات من الخيار والبندورة من الأسواق المحلية وتصديرها للكيان.
هؤلاء تعرضوا لضغوط اجتماعية وعشائرية فعلا ونشرت أسماء عائلاتهم وصدرت دعوات بتشميسهم وهو إجراء عشائري الطابع ينطوي على عزل وهجران.
بين الأسماء الخمسة سمساران فلسطينيان يرتبط اسماهما باسم “قائد أمني كبير” سابق في السلطة الفلسطينية.
بعد البندورة، إعلام العدو يعلن وصول شحنات خيار من الأردن إلى الكيان الصهيوںي.. pic.twitter.com/z996tbJUyb
— Ali Bk (@Bk_Hanas) December 26, 2023
وزير الزراعة خالد حنيفات كان قد وجه خطابا لهؤلاء قائلا “استحوا على حالكم شوي”.
قال الوزير ذلك وهو يعتذر ضمنا لأن القانون لا يسمح له بالتدخل في التصدير ثم ساهم توبيخ الوزير للسماسرة في حملة مضادة اجتماعية تقرر فيها “منع أصحاب المستودعات والمزارع” من بيع كميات خضار لهم خلافا لوضع أسمائهم في لائحة سوداء وتداولها للضغط عليهم.
الفكرة في جذرها أن الخيار والبندورة تحديدا ليسا من السلع والمنتجات التي قيد تصديرها وأي طرف يحق له قانونيا شراء كميات من السوق المحلي وتصديرها لأي جهة بدون قيود حتى ولو عبر شركات شبه وهمية مسجلة حيث لا يحتاج تصدير السلعتين لشهادة تصدير من وزارة الزراعة.
الاردن قام بالامس بتصدير البندورة لاسرائيل في حين اهل غزة يتضورون جوعا pic.twitter.com/fHCyDlRVCJ
— Joker (@DaoudHamdi47754) December 27, 2023
لكن الخبراء يشيرون إلى صلاحيات قانونية متسعة لوزارة الزراعة تسعفها إذا كان لديها قرار سياسي بالتدخل، الأمر الذي لم يحصل مما تسبب بمسيرات وبيانات تندد بإرسال “البندورة الأردنية” لأسواق الاحتلال فيما “المجاعة” تضرب في قطاع غزة.
لذلك تصدرت “البندورة” الجدل السياسي خلال الأسبوع الماضي لأنها مؤشر على عدم تدخل الحكومة لمنع تصدير الخضار للعدو فيما من يرتبكون تلك الفعلة ليسوا مزارعين معروفين أو تجارا شرعيين بل مجرد سماسرة يستغلون “ثغرات قانونية”.
*الأردن أرسلت شحنات من الخيار و الكوسا و البندورة إلى الكيان الصهيوني..*
*حــلّــل يــا دويــري 🍅🥒* pic.twitter.com/V2mgEduDA9
— حبيبة حدرج (@HabibaHodroj) December 27, 2023
الانظمة مرتبطة مصيريا ووظيفيا ببعضها,,, فالصراع من اجل البقاء على الكرسي وعلى راس النظام هي مصالح مشتركة ومتقاطعة بين كل مركبات سايكس بيكو،، بلا استثناء,,, فلازلنا في عهدها,,,وعهد الشعوب الحرة التي تمتلك زمام أمرها وحق تقرير المصير لم يأت بعد في الوطن العربي….
اختلف معك. من السهل لوم الانظمة و الحكومات و سايكس بيكو. المقال اعلاه يبين ان الجزء الاكبر من المشكلة هو الشعوب. جزء يرغب بتحصيل ربح مالي وجزء يرغب بالمنع. و الطرفان يهاجمان الحكومة لعدم قدرتهم على اقناع او استيعاب الاخر. هل هولاء السماسرة جزء من الحكومة؟ اسماهم موجودة في بعض صور المقال. لا تستطيع حل مشكلة اذا لم تعترف بها و المشكلة واضحة
الى محمد
الانظمه هي من رعت وربت مثل هولاء السماسره
طعنة في الظهر بخنجر غدر .
مثل هؤلاء تجدهم بلا ضمير وبلا روح لأنهم باعوا روحهم للشيطان .
من رهن مصيره بالإحتلال الإسرائيلي الفاشي هو المسؤول! أوقفوا التطببع.
قلناها و نقولها و سنقولها..مصيبتنا منا و فينا ..و حتى العكس لن يثبت ابدًا..لأنها الحقيقة المُرة التي نتجرعها صباح مساء..منذ ان حٓكمنٓا ..الجبناء و أنصاف الرجال و أشباه الرجال ..!؟ وحدهم الرجال الابطال الاحرار في غزة من يدافعون عن ما تبقى من شرف هذه الأمة ..التي تحولت الى امة غثاء السيل بإمتياز..أما البقية فإما صامتة او خاضعة و جبانة و خانعة ..اما البقية فجزء منها عملاء في الليل و جزء منها عملاء في النهار.. وحدهم الشرفاء من يقاتلون الاعداء نيابة عنا جميعا..رغم تكالب نفس هؤولاء الاعداء و صمت الاصدقاء و خيانة الكثير من الاشقاء…
لو كانت دعوة المقاطعة ضد العراق أو سوريا أو فلسطين لسارع المسؤلون إلى معاقبة سماسرة والإدعاء بأنهم ضد مصلحة الوطن لاكن لما يخص الامر الكيان الصهيوني فالامر فيه نظر والدولة غير ملزمة بتوبيخ السماسرة لأن الأمر يغضب بريطانيا صاحبة شهادة الإختراع.
انها مسألة ضمير والشعور بالمسؤولية وصدق المواطنة ،، كنا نتمنى من الاعلام ان ينشر اسماء السماسره ومدى علاقاتهم مع الغير ،؛ وخاصة ري الاصول الفلسطينيه ؟
واضح من ملصق المنتج
من هي هذه العائلات المحددة؟
لا تستطيع ايقافهم. هذه شبكه ارتباطها بالضفه و الفاعلين فيها من فلسطينين الضفه. اذا تم منعهم سيخرجون بحملة تقول ان الأردن يمنع الغذاء عن الفلسطينين لغرض تهجيرهم. الحل هو شراء كامل المحصول باسعار اعلى من قبل المتمكنين. لا افهم سبب التركيز على “عائلات محددة”. الاسم واضح على بطاقة المنتج المعروض في المقال
يجب معاقبة كل من قدم دعما معنويا ا و ماديا للكيان الصهوني