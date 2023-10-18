بعد تضامنه مع غزة.. بن زيمة يعتزم مقاضاة وزير داخلية فرنسا لربطه “بالإخوان المسلمين” ـ (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: يعتزم الدولي الفرنسي السابق ومهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، كريم بن زيمة، ملاحقة وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قضائياً بعد أنه اتهمه بأنه “على صلة سيئة السمعة بجماعة الإخوان المسلمين”، وفق ما أوردت صحيفة “لوبارزين” الفرنسية مساء هذا الأربعاء.

🔴 Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur : “Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les Frères musulmans.” #islamisme pic.twitter.com/hYl3eXVju7 — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) October 17, 2023

“لوبارزين”، نقلت عن محامي بن زيمة هيوز فيجييه قوله: “ندرس رفع دعوى ضد هذا الوزير تطبيقا لقانون التلاعب بالمعلومات والتشهير العلني”. واعتبر محامي لاعب ريال مدريد السابق أنه “من غير المقبول أن يعتقد أولئك الذين يحكمون أنهم مخولون القيام بأي شيء من باب الانتهازية البحتة”.

وفندّ محامي بن زيمة اتهامات وزير الداخلية دارمانان لموكّله، قائلا: “هذا كذب! كريم بن زيمة لم يكن له أدنى علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن اللاعب اختار العيش في السعودية التي تصنّف هذه الجماعة المذكورة على أنها “إرهابية”، وهو ما لم تفعله فرنسا قط”.

🔵 INFO LE PARISIEN | Karim Benzema réfléchit à poursuivre en justice le ministre de l’Intérieur qui l’a présenté comme «en lien notoire avec les Frères musulmans»https://t.co/hdVDz6HADh — Le Parisien (@le_Parisien) October 18, 2023

وسيقدم كريم بن زيمة أيضًا شكوى ضد نادين مورانو، النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ، التي قالت عبر أثير إذاعة “أوروبا1” إن “أفضل لاعب في العالم لعام 2022 هو أحد عناصر دعاية حماس”.

وأتت تصريحات جيرار دارمانان ونادين مورانو وغيرهم رداً على التغريدة التي نشرها بن زيمة يوم الأحد 15 الماضي، وعبر فيها عن تضامنه مع ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة، حيث كتب “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال”.

تجدر الإشارة إلى أن فاليري بوييه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ، دعت، هي الأخرى، إلى سحب الجنسية من كريم بن زيمة.

وقالت، في تغريدة لها على موقع “إكس”: “إذا كان كريم بن زيمة، كما يؤكد وزير الداخلية، مرتبطاً بجماعة الإخوان المسلمين، فإنني أطالب بفرض عقوبات، وخاصة حرمانه من الجنسية الفرنسية. من الملحّ التحرك ضد أولئك الذين يهددون بلدنا باستمرار”.

Si comme l’affirme le Ministre de l’Intérieur, Karim Benzema est “en lien avec les Frères musulmans”, je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d’agir contre ceux qui menacent en permanence notre pays. pic.twitter.com/rFMgTDI3qm — Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 18, 2023

وكان جوردان بارديلا، رئيس حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، قد هاجم بنزيما، قبل أيام، متهماً إياه بـ“الترويج لرسالة الإسلاموية”، وذلك بعد ظهور الأخير بالزي التقليدي السعودي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

والحقيقة أن غالبية نجوم كرة القدم العالمية الذي انضموا هذا الموسم إلى الدوري السعودي، إن لم نقل جميعهم، تفاعلوا مع احتفال البلاد بعيدها الوطني عبر رسائل تهنئة وارتداء زيها التقليدي، في مقدمتهم كريستيانو رونالدو ونيمار وساديو ماني.