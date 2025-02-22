بنزيمة سعيد برباعية الاتحاد في مرمى الهلال بالدوري السعودي

الرياض: أبدى الفرنسي كريم بنزيمة، قائد فريق اتحاد جدة ، سعادته بعد فوز فريقه الكبير على ضيفه الهلال 1/4، اليوم السبت، في كلاسيكو الكرة السعودية ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن لكرة القدم.
وقال بنزيما في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن فريقه دخل المباراة بجدية كونها مهمة للغاية بالنسبة للفريق، لافتا إلى اللاعبين قدموا مباراة رائعة سواء الأساسيين أو البدلاء الذين شاركوا في الشوط الثاني.
وأضاف بنزيمة: “دخلنا المباراة من أجل الفوز وأظهرنا هذه الرغبة حتى بعد التأخر في النتيجة، أنا سعيد جدا بالأهداف التي أسجلها لأنني أساعد بها فريقي”.
وعن مدى قرب الاتحاد من حسم اللقب قال بنزيمة: “الاتحاد ليس قريبا من اللقب نظرا لوجود العديد من المباريات الصعبة وعلينا أن نواصل العمل من أجل الاستمرار في الانتصارات”.
وأشاد بنزيمة بجمهور الاتحاد ووعده بمواصلة الانتصارات قائلا: ” بجمهورنا.. سنذهب بعيدا في الدوري”.
من جانبه قال الفرنسي ستيفن بيرجوين، مهاجم الفريق، إن سر قوة الاتحاد تكمن في أن الفريق عائلة واحدة سواء في التدريبات أو غرفة الملابس، كما أن الفريق يحظى بدفاع قوي يدعم الخط الهجومي من خلال مواجهة هجمات المنافسين.
وبسؤاله عن ما إذا كان قد توقع هذه النتيجة الكبيرة، قال بيرجوين إن المباريات الكبيرة عادة لا تشهد أهدافا كثيرة، لكن عطفا على أداء الاتحاد في المباريات الأخيرة فإن النتيجة ليست مفاجأة.
ويتصدر الاتحاد ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.
(د ب أ)
بنزيما الاتحاد 🇸🇦⚽️🔥🔥 نسخة 2025 تُذكرني بكريم بنزيما ريال مدريد في 2022 🇪🇸، متألق ، مَرن ، حاسم ، يقوم بكل الأدوار بشكل مذهل ، تجده عندما تحتاجه ، كريم جداً في كل الأوقات ، مازال بنفس الروح وحُبه للعبة وبنفس الشغف الذي لا يغيب. زاهي لم يَبهت بعد 💛🖤 ، كلمة الاتحاد المؤثرة في موسم العميد الجميل الحالي. فماذا إن نجح وواصل على هذا المنوال حتى نهاية الموسم ثم تألق وكان الهداف وقاد الإتحاد للقب مونديال الأندية الموسعة بشكلها الجديد – صيف 2025 🇺🇸. هل يكون بعد كل تلك البصمات الجديدة من قبله التي نجح بفعلها حقاً في حفل الكرة الذهبية المقبل هو عنوانه وقصته مجدداً لحصد كرة ذهبية ثانية لحلاوة وفرحة وسعادة وطعم مختلف. لإنجاز جديد واستحقاق يُليق به ولما قدمه خلال مسيرته الرائعة وإنجازاته الكثيرة الكبيرة المهمة. وإن كان يَلعب في السعودية حالياً وليس في أوروبا. لكن يبقى الحكومة أفضل لاعب في العالم 🤍
نادي الإتحاد غير مشارك بنسخة مونديال الأندية المقبلة. إحتمالية أن يحصد بنزيما اللقب فقط بحال إنتقل صيف 2025 المقبل للريال. وأحب النادي الملكي أن يعود له ويعتزل رفقته. فيما بعد. ⚽️ لا مؤشرات حالية لنية مثل ذلك. رأيي الأقرب للكرة الذهبية الأولى في مسيرته وتاريخه هو النجم المصري محمد صلاح. يُقدم إنجازات عظيمة الموسم ده رفقة ليفربول. نجاحه بعالم المستديرة نابع عن الإلتزام والإنضباط والإحترافية والإستمرارية دي نتاج طبيعي لجهد و طموح مش موجودين عند ناس كتير بمنطقتنا العربية رغم الكم الكبير جداً من المواهب التي نملكها. لقب البريميرليج 2025 أصبح قريب للريدز + إن شاء الله ينجح أبو صلاح بلعب رابع نهائي له بدوري الأبطال هناك في ميونيخ يوم 5-31. وفوز ليفربول بلقب ذات الأذنين + الدوري الإنجليزي سيدعم صلاح كثيراً ضمن السباق لحصد الكرة الذهبية ♥️🥹 كأول للاعب عربي. ينجح بالظفر بها أخيراً. 🔥⚽️