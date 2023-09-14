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بنزيمة يسقط الأخدود ويصعد باتحاد جدة إلى صدارة الدوري السعودي

منذ ساعة واحدة

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الرياض: اعتلى اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بشكل مؤقت، عبر فوزه الصعب على مضيفه الأخدود 1/صفر، اليوم الخميس، في المرحلة السادسة.

ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي الدولي كريم بنزيمة الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 72 نبعدما تلقى تمريرة من هارون كمارا وتلاعب بدفاع الأخدود بشكل رائع قبل أن يسدد في الزاوية اليمنى لمرمى أصحاب الأرض.

وسجل الاتحاد فوزه الخامس مقابل هزيمة واحدة ليصعد إلى الصدارة برصيد 15 نقطة وتوقف رصيد الأخدود عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

(د ب أ)

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