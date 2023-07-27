بنزيمة يقود الاتحاد السعودي للفوز في البطولة العربية على الترجي التونسي في أول ظهور له

الرياض: قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة، فريقه اتحاد جدة السعودي للفوز على الترجي التونسي 2 1/، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، والتي انطلقت اليوم في السعودية وتتواصل حتى 12 آب / أغسطس المقبل.

وشهد انطلاق مباريات الجولة بالمجموعة الأولى فوز الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي 1 /صفر، في وقت سابق من اليوم الخميس.

وتقدم الترجي في الدقيقة 26، عن طريق أسامة بو قرة، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك الاتحاد.

وفي الدقيقة 35 نجح الاتحاد في إدراك التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد الله بصناعة من بنزيمة الذي تألق في أول مباراة بعد انضمامه لحامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني، حيث لعب كرة عرضية على رأس حمد الله الذي وضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 55 سجل كريم بنزيمة الهدف الثاني للاتحاد، بتسديدة رائعة من الجهة اليمنى لمرمى الترجي، موقعا على أول أهدافه مع فريقه الجديد.

وسيواجه الاتحاد في المباراة المقبلة فريق الصفاقسي التونسي يوم الأحد المقبل، فيما يلعب الترجي في اليوم ذاته في مواجهة الشرطة العراقي.

(د ب أ)