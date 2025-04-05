بنزيمة يهدي الاتحاد تعادلا ثمينا في الديربي أمام الأهلي والابتعاد خطوة بقمة الدوري السعودي

جدة- السعودية: سجل النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفا في توقيت قاتل ليمنح فريقه الاتحاد التعادل بنتيجة 2 / 2 في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

اهتزت شباك الفريقين أربع مرات في الشوط الثاني، فلم يحافظ الأهلي على تقدمه مرتين في النتيجة بهدفي روجر إيبانيز وإيفان توني في الدقيقتين 51 و82.

بل أدرك الاتحاد التعادل مرتين بهدفين للثنائي الفرنسي موسى ديابي وكريم بنزيمة في الدقيقتين 74 و94، ليحصل كل فريق على نقطة.

وأفلت الاتحاد من خسارة كانت وشيكة ليؤكد تفوقه على الأهلي هذا الموسم بعدما فاز بنتيجة 2 / 1 في ديربي الدور الأول.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 62 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة ويوسع الفارق إلى 5 نقاط مع ملاحقه الهلال الذي سقط بالخسارة أمام النصر بنتيجة 1 / 3 أمس الجمعة.

أما الأهلي فرط في نقطتين ثمينتين ليبقى في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

كان الأهلي الأفضل والأكثر خطورة على المرمى في الشوط الأول، حيث أضاع جالينو فرصة لتسجيل هدف مبكر عندما انفرد بالمرمى، ولكنه سدد في جسد محمد المحاسنة حارس الاتحاد بعد مرور ثماني دقائق.

وبعدها سدد النجم الجزائري رياض محرز تسديدة قوية بيسراه أبعدها المحاسنة إلى ركنية في الدقيقة 17.

وحبست جماهير الفريقين أنفاسها في مدرجات ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) خلال الدقائق الأخيرة من الشوط عندما لجأ حكم الساحة الروسي لتقنية حكم الفيديو المساعد “فار”، ولكنه قرر في المرتين عدم وجود ركلتي جزاء لصالح ثنائي الأهلي علي مجرشي وإيفان توني.

في المقابل، لم يقدم نجوم الاتحاد بنزيما ونجولو كانتي وحسام عوار وموسى ديابي وأوناي هيرنانديز وفابينيو أي بصمة، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

وبعد مرور أقل من دقيقتين من الشوط الثاني، أضاع كانتي فرصة محققة عندما انفرد بالمرمى وراوغ الحارس السنغالي إدوار ميندي، ولكنه سدد في الشباك من الخارج.

وكان رد الأهلي أقوى عندما لعب محرز ركلة ركنية من الجهة اليسرى انقض عليها روجر إيبانيز برأسه في الشباك، وكاد أن يتكرر سيناريو الهدف مجددا في الدقيقة 66 ولكن رأسية إيبانيز مرت فوق العارضة هذه المرة.

وزادت الأمور تعقيدا على الاتحاد ومدربه الفرنسي لوران بلان الذي اضطر لاستبدال محمد المحاسنة بسبب الإصابة ليشارك مكانه الحارس البديل حامد الشنقيطي بعد مرور 69 دقيقة.

وبعد خمس دقائق، لعب البديل الآخر صالح الشهري كرة بينية متقنة إلى الفرنسي موسى ديابي ليسدد في الشباك، ويمنح الاتحاد هدف التعادل.

وكاد حامد الشنقيطي أن يفسد فرحة الاتحاد بالتعادل عندما توتر في إبعاد كرة طولية بالتسديد في إيفان توني مهاجم الأهلي، لكن الكرة خرجت إلى ضربة مرمى.

ومن هجمة منظمة بالجبهة اليسرى لعب محمد سليمان بكر كرة بينية إلى جالينو ليمرر إلى إيفان توني ليسدد في الشباك، ويهدي الأهلي التقدم مجددا بهدف ثان في توقيت مثالي.

واستمرت إثارة الديربي مع احتساب الحكم 13 دقيقة وقت بدل ضائع، ولم ييأس الاتحاد بل تقدم عبد الإله العمري بالكرة ولعبها عرضية أرضية لتمر من مدافعي الاتحاد ويكملها بنزيما بقدمه في الشباك ليسجل هدف التعادل في توقيت قاتل.

ورفع بنزيما رصيده إلى 17 هدفا، ويكسر صيامه الطويل في الدوري منذ هدفه في مرمى الهلال خلال الفوز بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة 21 في 22 فبراير/شباط الماضي، ليهدي النجم الفرنسي فريقه نقطة ثمينة.

(د ب أ)