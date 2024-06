بنس يرفض دعم ترامب للرئاسة- (فيديو)

واشنطن: أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس الجمعة أنّه لن يدعم دونالد ترامب المرشّح لولاية رئاسية ثانية.

وقال بنس في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز “ينبغي ألا يكون مفاجئاً أنني لن أدعم دونالد ترامب هذا العام”.

BREAKING: Watch the exact moment Mike Pence announced he wouldn’t endorse Donald Trump. MAGA would be furious if you made this go viral. pic.twitter.com/FEg9wchwZg

— Biden’s Wins (@BidensWins) March 15, 2024