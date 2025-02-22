بنص توراتي.. إسرائيل توثق إهانتها وتنكيلها بالأسرى الفلسطينيين- (صور)

عاودت إسرائيل، السبت، انتهاكاتها الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم عبر إجبار أسرى الدفعة السابعة من المرحلة الأولى للصفقة مع حركة حماس على ارتداء قمصان كُتب عليها نص من التوراة يحمل تعبيرا عن نيتها الانتقامية.

وكشفت هيئة البث العبرية الرسمية أن الأسرى الفلسطينيين أجبروا على ارتداء قمصان بيضاء، كُتب عليها من الخلف باللغة العربية “أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى القضاء عليهم”، في إشارة إلى عزم إسرائيل اغتيال أو ملاحقة الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم مجددا.

وهذه العبارة هي نص ورد في سفر المزامير بالتوراة، وتحديدا رقم 37 في المزمور 18.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، السبت، إن كتابة هذه العبارة إلى جانب شعار مصلحة السجون الإسرائيلية “جاء بتعليمات من مفوض المصلحة كوبي يعقوبي بالتشاور مع مسؤولين أمنيين آخرين”.

وأضافت: “فضلاً عن ذلك، تم تحديث أساور التعريف (يُجبر الأسرى الفلسطينيون على ارتدائها) وباتت تحمل عبارة: الشعب الأبدي لا ينسى.. أطارد أعدائي فأدركهم”.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بدورها أن أسرى فلسطينيين بسجن كتسيعوت (النقب الصحراوي) من المقرر إطلاق سراحهم اليوم، كتبوا على جدران السجن عبارة “لا ننسى ولا نغفر، ولا نركع”، و”كلنا سنموت، ولكن سنموت شهداء”، وذلك ردا على محاولات الإذلال الإسرائيلية وإجبارهم على ارتداء هذه القمصان.

ونقلت الصحيفة عن قائد الأمن في السجن “أفيخاي بن حمو” قوله: “بالتزامن مع تنفيذ المخطط السياسي لإطلاق سراح المختطفين، نعمل على تعزيز الانضباط والسيطرة على السجن وتوجيه القوات للقيام بنشاط عملياتي ضد أي نية للإخلال بالنظام في السجون الأمنية وتشكيل تهديد لحراسها”.

واتهم مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، السبت، إسرائيل بتأخير وارتكاب “تجاوزات” فيما يتعلق بالإفراج عن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، المعروفة باسم “طوفان الأحرار”.

وقال ناهد الفاخوري، مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، في بيان: “حدث تأخير وتجاوزات من قبل الاحتلال بخصوص الإفراج عن الأسرى”.

وأضاف الفاخوري أن “الاحتلال اعتدى على الأسرى قبيل الإفراج عنهم، ويحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم”.

وأكد أن حماس مستعدة للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين.

(الأناضول)