بنغلادش تطلب تسليم رئيسة الوزراء السابقة حسينة

دكا: أعلن رئيس الحكومة البنغلادشية المؤقتة محمد يونس الأحد، أن بلاده ستطلب تسليم رئيسة الوزراء السابقة المخلوعة الشيخة حسينة التي فرت إلى الهند في 5 أغسطس/ آب الماضي.

وقال يونس “سنسعى إلى تسلّم المستبدة المخلوعة، من الهند”، في إشارة واضحة إلى الزعيمة السابقة.

وما سرّع في سقوط حسينة (77 عاما) هي أسابيع من الاحتجاجات التي خلفت أكثر من 700 قتيل، حتى تم الهجوم على مقر إقامتها الرسمي، ما أجبرها على الفرار بمروحية.

وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أوضحت بنغلادش أنها ستطلب من الإنتربول إصدار “نشرات حُمر” بحق مسؤولي نظام حسينة الفارين.

و”النشرة الحمراء” هي طلب يقدّم إلى أجهزة إنفاذ القانون في كل أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله، لكنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

والهند عضو في الإنتربول لكن “النشرة الحمراء” لن يكون لها تأثير ملزم على نيودلهي التي يمكنها “تطبيق قوانينها الخاصة لتقرير ما إذا كانت ستعتقل شخصا أم لا”، بحسب ما أوضحت هذه المنظمة.

(أ ف ب)