بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات ضد قوانين التوظيف إلى 25- (فيديو)

دكا: ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد قوانين التوظيف ضمن القطاع العام في بنغلاديش الخميس، إلى 25 قتيلا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تسببت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في مقتل 25 شخصا وجرح المئات.

وأعلن آصف محمود أحد منسقي الاحتجاجات، أنهم أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، وأنه لن يسمح لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.

ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقره نظام الشيخة حسينة والذي يخصص 30 بالمئة من الوظائف الحكومية لعائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان.

⚡️Scenes from the protests in Bangladesh pic.twitter.com/OXBLj7HleA

— War Monitor (@WarMonitors) July 18, 2024