بنغلاديش تغلق المكاتب وتفرض حظر تجول لإخماد احتجاجات دامية- (فيديو)

دكا: انتشرت دوريات للجيش في الشوارع الخالية من المارة في داكا عاصمة بنغلاديش اليوم السبت وأمرت الحكومة بإغلاق جميع المكاتب والمؤسسات لمدة يومين بعد مقتل 114 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي خلال احتجاجات قادها طلاب اعتراضا على نظام الحصص في وظائف القطاع العام.

وأفادت بيانات صادرة عن مستشفيات بأن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم السبت في اشتباكات في بعض مناطق دكا، مركز الاحتجاجات، حيث أقامت قوات الأمن حواجز على الطرق لفرض حظر تجول.

وأعلنت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة يومي الأحد والاثنين المقبلين “عطلة رسمية” بسبب الوضع في البلاد، مع السماح فقط لخدمات الطوارئ بالعمل.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق غلق الجامعات والكليات اعتبارا من يوم الأربعاء.

Bangladesh has imposed a curfew in the wake of massive protests by the university students that has shaken the pillars of the Bangladeshi government led by PM Sheikh Hasina.#StudentsUnderAttack #AlleyesonBangladesh #QuotaReformProtest #Save_Bangladeshi_students pic.twitter.com/wQAtgqiEqV

— Dhruv Rathee (Parody) (@dhruvrahtee) July 20, 2024