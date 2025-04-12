سياسة | دولي

بنغلاديش.. 100 ألف متظاهر ينددون بالإبادة الإسرائيلية في غزة- (صور)

منذ 20 دقيقة

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دكا: تظاهر قرابة 100 ألف شخص في عاصمة بنغلاديش دكا، للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، منذ نحو عام ونصف.

وتجمع المحتجون السبت، في حديقة “سهروردي” والمناطق المحيطة بها، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات “فلسطين حرة”.

وسلّط المتظاهرون الضوء على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال وشباب وكبار سن، من خلال حمل توابيت رمزية تمثل الضحايا الذين سقطوا جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

واتهم المتظاهرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بدعم إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش، التي يزيد عدد سكانها عن 170 مليون نسمة وغالبيتهم من المسلمين، لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)

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