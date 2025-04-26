بنكيران: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الإبادة الجماعية في غزة- (فيديو)

الرباط: حمّل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (المعارض)، الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، السبت، في مؤتمر الحزب المنعقد بمدينة بوزنيقة (غرب المغرب)، والذي يستمر يومين لاختيار قيادة جديدة.

وقال بنكيران: “الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المادية والمعنوية الكاملة عن الإبادة الجارية في غزة، وهي تتدخل بشكل مباشر وميداني، وتصر على فرض خطط التهجير”.

وانتقد بنكيران بشدة ما وصفه بالاستخدام “اللاأخلاقي” للفيتو الأمريكي المتكرر ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما أشاد بمواقف الشعب المغربي “الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية”، مؤكداً أن المغاربة لم يتوقفوا منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة عن تنظيم الفعاليات والمسيرات الوطنية المنددة بالاحتلال الإسرائيلي ومجازره، والمطالِبة بوقف التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح بنكيران أن حزب العدالة والتنمية “يصطف بشكل كامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية”، مشدداً على أن هذا الموقف “يمليه الواجب الديني والأخلاقي والإنساني، بالإضافة إلى حق الفلسطينيين الثابت وغير القابل للتصرف في تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس”.

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية تحت شعار : “النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن“ يومي 26 و27 بمجمع مولاي رشيد للشباب

والطفولة ببوزنيقةhttps://t.co/Fg6WW71Fy5 — حزب العدالة والتنمية PJDMAROC (@PJDofficiel) April 26, 2025

ويُنتظر أن تسفر أعمال المؤتمر عن انتخاب قيادة جديدة لإدارة شؤون الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكان المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية قد انتخب في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عبد الإله بنكيران أميناً عاماً للحزب لولاية تستمر أربع سنوات، وذلك بعد قيادته للحكومة المغربية بين عامي 2011 و2017.

(الأناضول)