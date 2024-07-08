بنكيران: سياسات إسرائيل قد تفضي إلى تكرار “طوفان الأقصى”

الرباط: حذّر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (المعارض)، عبد الإله بنكيران، الاثنين، من أن تفضي سياسات إسرائيل في غزة إلى تنفيذ هجمات مماثلة لـ “طوفان الأقصى” الذي أطلقته فصائل فلسطينية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات محاذية للقطاع قبل 9 أشهر.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع حزبي بالعاصمة الرباط، الأحد، نقل تفاصيله الموقع الإلكتروني للحزب.

وقال بنكيران وهو رئيس الحكومة الأسبق، إن: “طوفان الأقصى سيقع مرات، ما دامت إسرائيل تقوم بنفس المنطق القائم على التقتيل والتدمير”.

وأضاف أن “إسرائيل لا تفهم أن المسلمين يمكن أن يضحوا بأنفسهم بسبب الحرم المقدسي، وليس لديها الحد الأدنى من الإنسانية للانخراط معها في حوار أو تعاون”.

وتابع: “إذا استمرت إسرائيل على ما هي عليه من العدوان فربما ستزول، بالنظر إلى أن العالم يتنكر لها”.

وانتقد إسرائيل التي “تقتل المواطنين العزل، وتبتر كل يوم أطراف 10 أطفال، وهو ما يستدعي وقفة جادة من العالم، ولو بترت أطراف طفل واحد”.

ودعا زعيم الحزب المعارض إلى مساندة القضية الفلسطينية، خاصة غزة، سواء عبر المظاهرات أو المهرجانات التضامنية أو عبر الدعم المالي.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية عسكرية سمتها “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ، حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)